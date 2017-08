vor 17 Stunden Eva Baumgartner Kanton Basel-Land Die Kantonspolizei sucht nach einem sexuellen Übergriff in Muttenz dringend Zeugen

Eine Frau ist am Wochenende in Muttenz von einem Mann angesprochen, verfolgt und in ein Gebüsch gezerrt worden. Durch heftige Gegenwehr ließ er von ihr ab. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.