Münchenstein Briefkasten hält fahrerloses Auto auf

Selbständig gemacht hat sich am Freitagmorgen ein Auto in Münchenstein, das der Fahrer mit laufendem Motor hat stehen lassen.

Ein Hausbriefkasten hat am Freitagmorgen in Münchenstein Schlimmeres verhindert. Auf einer abschüssigen Straße war ein Personenwagen ins Rollen gekommen, den der Fahrer nach der Ausfahrt aus einer Garage mit laufendem Motor hat stehen lassen, als er zum Schließen des Garagentores ging. Das Auto rollte los und wurde nach kurzer Fahrt von einem Briefkasten am Vorplatz eines der Nachbarhäuser gestoppt. Verletzt wurde niemand. Beschädigt wurde nur der Briefkasten. Der Unfallfahrer konnte anschließend weiter fahren. (mhe)