Oberdorf Autofahrt endet im Bach neben der Straße

Als sie sich nach einem Unfall mit ihrem Auto im Bach neben der Straße wiederfand, erlitt die Fahrerin einen Schock. Das Auto erlitt Totalschaden.

Mit ihrem Auto im Bach neben der Straße gelandet ist am Sonntagabend eine 58-Jährige in Oberdorf im Kanton Basel Land. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Das Auto erlitt Totalschaden. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte die Frau bei der Dorfausfahrt aus bisher ungeklärtem Grund die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen kollidierte mit dem Geländer neben der Straße und stürzte dann in den Bach. Die Unfallfahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurde zur Gesundheitskontrolle in ein Spital gebracht. (mhe)