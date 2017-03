Liestal Autofahrerin überfährt Fußgänger auf Überweg

Auf dem Zebrastreifen von einem Personenwagen überfahren und schwer verletzt worden ist ein Fußgänger in Liestal.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf dem Zebrastreifen einen Fußgänger überfahren hat am Dienstagvormittag eine 79-jährige Autofahrerin in Liestal. Der 21 Jahre alte Fußgänger wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin fuhr nach dem Unfall laut Meldung der Kantonspolizei Basel Land ohne zu halten weiter und wurde erst von einem anderen Autofahrer gestoppt. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte die Autofahrerin, die auf der Rosenstraße herkommend in Richtung Nonnenbodenweg abbiegen wollte, den Fußgänger auf dem Zebrastreifen übersehen. (mhe)