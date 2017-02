Röschenz Auto überschlägt sich auf vereister Straße

Auf Glatteis von der Straße gerutscht und auf dem Dach gelandet ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin bei Röschenz.

Rutschen Schleudern gekommen und mit ihrem Auto von der Fahrbahn geschleudert ist am Samstagmorgen eine 47-jährige Autofahrerin in Röschenz. Der Unfallwagen überschlug sich dabei und blieb am Fuße der Straßenböschung in einer Wiese auf dem Dach liegen. Die Unfallfahrerin wurde von Passanten zur Kontrolle des Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht, meldet die Kantonspolizei Basel Land. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (mhe)