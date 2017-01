Bubendorf Auto rutscht auf Glatteis von der Straße

Auf Glatteis von der Straße gerutscht und in einem Bach gelandet ist eine Autofahrerin am Donnerstag bei Bubendorf.

Von der Straße gerutscht ist am frühen Donnerstagabend eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem Personenwagen zwischen Bubendorf und Arboldswil. Das Auto kam links von der Straße ab, fuhr eine Böschung hoch, überschlug sich und landete neben der Straße in einem Bachbett. Die Fahrerin überstand den Unfall unverletzt. Auch andere Personen sind nicht zu Schaden gekommen, meldet die Kantonspolizei Basel Land. Das Auto allerdings erlitt Totalschaden. Als Unfallursache gibt die Polizei Glatteis infolge überfrierender Nässe an. (mhe)