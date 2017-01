Langenbruck Auto rutscht auf Eis von der Straße

Mit Blechschaden hat für einen Autofahrer im Kanton Basel Land das neue Jahr angefangen. Er schleuderte an Neujahr auf Glatteis von der Straße.

Mit seinem Wagen in einer Kurve auf Glatteis ins Schleudern geraten und von der Straße gerutscht ist am Neujahrsnachmittag ein Autofahrer auf der Hauptstraße zwischen Langebruck und Waldenburg. Das Auto landete in einem Bachbett neben der Straße und wurde schwer beschädigt. Der Autofahrer hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon, meldet die Kantonspolizei Basel Land. Auch andere Personen kamen nicht zu Schaden. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallautos kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. (mhe)