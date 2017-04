Augst Archäologen finden römischen Sarkophag

Bei Notgrabungen in Augst ist ein nahezu vollständig erhaltener römischer Sarkophag gefunden worden.

Bei Sanierungsarbeiten an der Rheinstraße in Pratteln/Augst sind diverse römische Gräber entdeckt und von Archäologen in Notgrabungen erkundet und gesichert worden. Im Spätherbst vorigen Jahres wurde unter anderem ein nahezu vollständig erhaltener Sarkophag aus Blei gefunden. Er enthielt neben Menschenknochen auch Glasgefäße und Textilien. Wie das Römermuseum Augusta Raurica am Mittwoch mitteilte, werden die Fundstücke zurzeit analysiert und ausgewertet. Mit Ergebnissen und Publikationen ist in den nächsten Monaten zu rechnen. (mhe)