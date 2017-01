Freiburg Unterschriftenaktion für Wurstbraterei: Es geht nicht nur um die Wurst

Schon 3600 Unterzeichner fordern: Die Metzger Hauber und Uhl sollen weiter Wurst auf Münstermarkt verkaufen dürfen.

Es sind nicht nur die mittlerweile 3600 Unterzeichner auf Unterschriftenlisten, die dieser Tage Unmut in Sachen Wurststandvergabe äußern. Auch eine Beschicker-Versammlung des Münstermarkts beriet sich jüngst, berichtet Teilnehmerin Miriam Kost: „Das ist seit Wochen das Thema auf dem Münstermarkt. Erbhöfe abschaffen, das heißt im Klartext, dass alle traditionellen Familienbetriebe ohne jede Zukunftsperspektive dastehen.“ Diese Kritik können die Verantwortlichen von Freiburg, Wirtschaft, Touristik, Messen GmbH (FWTM) nicht nachvollziehen. Eine gewisse Planungsunsicherheit treffe alle selbständigen Unternehmer, so Bernd Dallmann, Chef der FWTM: „Keiner hat heute mehr einen dauernden Abnahmevertrag, also so eine Art fragloses Dauerrecht. Jeder muss sich immer wieder am Markt beweisen.“ Und dass nach EU-Recht die Wurststände am Münstermarkt ausgeschrieben werden müssen, das sei sei seit zehn Jahren so – und alle hätten sich darauf einstellen können.

Thomas Meier gehörte zu den Beschickern, die sich getroffen haben. Er ist selber Metzger – und Würschtlebräter am Münstermarkt. Er würde unter dem Eindruck der vergangenen Wochen nicht versuchen, seinen Nachwuchs zum Weitermachen am Münsterstand zu motivieren: Zu unsicher, so seine Diagnose.

Für Dallmann liegen die Dinge anders: „Wer heute seinem Sohn den Betrieb weitergeben will, sollte ihn ohnehin fragen, traust du dir das zu, dich in fünf Jahren zu bewerben?“ Das sei gemeint, wenn es keine „Erbhöfe“ mehr geben solle: „Jeder muss doch jederzeit seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, das gilt auch in einem traditionsreichen Familienunternehmen.“ Unter den Beschickern wird auch beklagt, es sei unverständlich, warum die angeblich acht Bewerbungen, die im Oktober vorlagen, so viele Wochen Bearbeitung brauchten, dass erst am 17. Dezember die Zu- und Absagen bei den Betroffenen eintrudelten. „Nicht nur dieses ungute Zusammentreffen von Weihnachts- und Neujahrswünschen in einem Schreiben mit der Kündigung war unglücklich“, sagt Meier, „es ist auch ganz schwer, in der Woche vor Weihnachten so eine ganze geschäftliche Infrastruktur quasi fristgerecht aufzulösen.“

Dallmann hingegen hätte es unhöflich gefunden, jemandem keine Weihnachtswünsche und ein Gutes Neues Jahr zu übermitteln, der die Mitteilung bekomme, er habe sich bei der Ausschreibung nicht qualifiziert. Im übrigen habe man alles zügig gesichtet und in Abstimmung mit dem Gemeinderat die alten Verträge bis 31. März erhalten – das sei fair. Vorgehen und Timing sind vielbesprochen unter den Marktbeschickern. Wieso wurde erst kürzlich dringend um zwei neue Betreiber aufgestockt auf sieben Wurststände – und jetzt wird genau um zwei reduziert? Weil es der Gemeinderat so beschlossen habe, erklärt der FWTM-Chef.

Wer sich umhört, erfährt allenthalben Empörung. „Wenn es irgendwas an den beiden auszusetzen gab, die nun keinen Vertrag bekommen haben, warum hat man das nicht anders geklärt, sondern so ein schräges Verfahren angezettelt“, fragt eine Bäuerin, „das trifft uns alle.“ Auch die Kunden fühlen sich übergangen: 2000 haben an den Wurstständen unterschrieben, 1600 im Internet: Hauber und Uhl sollen bleiben.