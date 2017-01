Freiburg Universität startet ins Exzellenz-Finale

Freiburgs Alma Mater will im April fünf Anträge für die Forschungscluster einreichen. Dies verkündete Rektor Hans-Jochen Schiewer bei seiner Neujahrsrede.

Die dritte Runde der Exzellenzinitiative der Universitäten rückt näher. Freiburg hatte 2006 den Exzellenztitel gewonnen, diesen aber im zweiten Wettbewerb 2012 wieder verloren. Nun will Freiburg zurück in den Kreis der Auserwählten.

Es geht um viele Fördermillionen, aber auch ums Prestige: „Wir sind fest überzeugt, dass wir zu diesem Kreis der Exzellenzuniversitäten zählen“, erklärte Uni-Rektor Hans-Jochen Schiewer in seiner Neujahrsrede. Der Druck ist hoch, weil die dritte die letzte Runde sein wird – wer durchkommt, hat den Platz an der Sonne für längere Zeit sicher.

Der Wettbewerb läuft in zwei Stufen. Zunächst geht es um die sogenannten Exzellenzcluster, das sind interdisziplinäre Forscherverbünde. Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) richtet den Wettbewerb der Exzellenzinitiative aus, sie will 45 bis 50 solche Verbünde fördern – mit drei bis zehn Millionen Euro pro Jahr. Beim zweiten Wettbewerb brachte die Uni Freiburg zwei Exzellenzcluster ins Ziel, was nicht viele Universitäten schafften. Für die neue Ausschreibung wird sie bis zum April fünf Skizzen, also Anträge, einreichen – die dann, wenn im Herbst von der DFG grünes Licht kommen sollte, in Vollanträge umgewandelt werden. Die Entscheidung fällt im September 2018.

Zwei Cluster will die Uni auf jeden Fall wieder durchbringen. „Jedes weitere wäre willkommen“, sagte Rektor Schiewer in seiner Neujahrsrede. Der Knackpunkt an der ganzen Sache: Nur die Universitäten, die den Zuschlag für die Förderung von mindestens zwei Clustern erhalten, können auch am folgenden Wettbewerb teilnehmen, in dem dann die Exzellenzuniversitäten gekürt werden. Bis zu elf Universitäten können den Titel erreichen und dann auf Dauer zehn bis 15 Millionen Euro pro Jahr vom Bund erhalten. Mitte Dezember 2018 müssen die Anträge beim Wissenschaftsrat eingereicht werden, die dann im Frühjahr 2019 begutachtet werden. Prämiert werden Universitäten, die sich im internationalen Wettbewerb in der Spitzengruppe etablieren können. „Die nächsten drei Jahre werden eine entscheidende Zeit“, so Rektor Schiewer. Er sieht für seine Universität gute Voraussetzungen für den Wettbewerb. Zum einen werde an der Freiburger Alma Mater schon lange erfolgreich interdisziplinär gearbeitet, zum anderen ist im vergangenen Mai der „European Campus“ gegründet worden. Das ist der Zusammenschluss der Universitäten Freiburg, Basel, Straßburg, Haute-Alsace und dem Karlsruher Institut für Technologie.

Den Empfang mit der Neujahrsrede hatten in der Aula der Universität die Alumni Freiburg, der Verband der Freunde der Universität und die Wissenschaftliche Gesellschaft Freiburg gemeinsam ausgerichtet. Alle drei Organisationen fördern die Universität und damit Forschung und verschiedene Projekte, wie die Vorsitzenden Dorothea Rüland (Alumni), Michael Lauk (Verband der Freunde) und Karl-Reinhard Volz (Wissenschaftliche Gesellschaft) berichteten. Auch international ist die Uni beim Fundraising erfolgreich. So gibt es in den USA den Alumni-Club „Friends of Freiburg University“, der jetzt als gemeinnützig anerkannt wurde. Und auch in London hat die Universität nun einen Alumni-Ableger.