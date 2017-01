Freiburg Uniklinik setzt auf externen Experten

Eine Firma verwaltet einen ganzen Geschäftsbereich. Die Gewerkschaft und der Personalrat sind skeptisch.

Der Geschäftsbereich 5 der Freiburger Uniklinik hat einen neuen Chef. Die Abteilung mit 230 Beschäftigten, die für die technische Ausstattung des Klinikums sowie für Sanierungs- und Baumaßnahmen zuständig ist, wird nach einer Interimsphase seit Jahresbeginn dauerhaft von Michael Volkmann geleitet. Der ist jedoch kein Angestellter der Uniklinik, sondern Mitarbeiter der Firma Vamed, die wiederum zum Fresenius-Konzern gehört. Privates Know-how soll die wirtschaftliche Lage der Uniklinik verbessern, der Personalrat und die Gewerkschaft Verdi sind skeptisch.

„Für uns ist nicht nachvollziehbar, was letztlich die Beweggründe und Ziele bei der Beauftragung von Vamed sind“, sagt Helmut Pötzsch, der Personalratsvorsitzende der Uniklinik. Vamed-Mann Volkmann war bereits vom August an bis Jahresende übergangsmäßig als Leiter des Geschäftsbereichs 5 im Einsatz und damit unter anderem für das Heizkraftwerk des Klinikums, die automatische Warentransportanlage und die Instandhaltung der medizintechnischen Anlagen und Geräte verantwortlich. Nun hat das Großkrankenhaus einen neuen Vertrag mit Vamed unterzeichnet, welche das Management-Mandat für weitere drei Jahre verlängert, wie Uniklinik-Sprecher Benjamin Waschow erklärt. Das Motiv bei dem Outsourcing-Projekt fasst Waschow in seiner Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung so zusammen: „Der Geschäftsbereich Technik wird fit gemacht für die Zukunft.“ Vamed verfüge dank der Tätigkeit des Unternehmens in vielen Dutzend anderen Kliniken über sehr große Erfahrung und zudem über Spezialisten, welche bei Bedarf helfen können. „Ein weiterer Aspekt ist, dass ein externer Dienstleister bereit ist, sich zu verpflichten, ein detailliert beschriebenes und vereinbartes Leistungspaket zu einem exakt festgelegten Budget zu erbringen“, so Waschow.

Die Uniklinik Freiburg muss laut Direktor Jörg Rüdiger Siewert in den kommenden Jahren rund 500 Millionen Euro investieren, hat aber Schwierigkeiten die Mittel aufzubringen. Dennoch seien mit Vamed in Freiburg keine Projekte wie jenes in Köln geplant, versichert Pressesprecher Waschow. „Vamed hat nur den Auftrag, Vorschläge zu Verbesserung der Strukturen des Geschäftsbereichs Technik zu machen.“

Reiner Geis, Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi in Südbaden, denkt anders: „Vamed bekommt mit dem jetzigen Vertrag bei der Uniklinik einen Fuß in die Tür – und das, obwohl noch gar kein Konzept für Veränderungen vorliegt.“ „Auf jeden Fall ist die Beauftragung von Vamed alles andere als transparent für die Beschäftigten gelaufen“, beklagt der Personalratsvorsitzende Helmut Pötzsch. Es kursierten wilde Gerüchte. Die Uniklinik Freiburg ist mit mehr als 10 000 Beschäftigten mit erheblichem Abstand der größte Arbeitgeber im Raum Freiburg.

Vamed

Die Firma Vamed ist eine Gesellschaft des Fresenius-Konzerns, einem der größten privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland. Vamed, mit Hauptsitz in Wien, zählt rund mehr als 8000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von gut 1,1 Milliarden Euro. Ein Geschäftsfeld von Vamed ist der Bau und der Betrieb kompletter Klinikteilbereiche. So hat Vamed beispielsweise für die Uniklinik Köln von Ende 2010 bis Herbst 2012 ein neues Diagnostik- und Therapiezentrum schlüsselfertig errichtet und wird dieses nun mindestens 25 Jahre lang auf eigene Rechnung betreiben. (hos)