Freiburg Straßennamen auf dem Prüfstand

Wissenschaftler prüfen 1300 Freiburger Straßennamen auf eine historische Belastung. Zwölf Namen sollten geändert werden.

Als erste Stadt in Deutschland hat Freiburg alle seine 1300 Straßennamen unter die Lupe genommen. Denn nicht alle Persönlichkeiten, die einst mit einem Straßennamen geehrt wurden, werden mit dem heutigen Wissen dieser Ehre noch gerecht. Ihre Biografien müssen historisch neu bewertet werden. Eine Kommission mit Wissenschaftlern hat nun nach vierjähriger Arbeit dem Rathaus Empfehlungen vorgelegt. Das Ergebnis: Zwölf Straßen sollten dringend umbenannt werden, weitere 15 sind zumindest so problematisch, dass es Erläuterungen auf Schildern bedarf.

Im Fokus der wissenschaftlichen Untersuchung standen Kriterien wie die Verfolgung von Minderheiten und die aktive Förderung der nationalsozialistischen Diktatur, Frauenfeindlichkeit, Militarismus und die Glorifizierung des Ersten Weltkriegs, Nationalismus, Chauvinismus und Antisemitismus. Unter den zwölf Straßennamen, deren Umbenennung die Kommission unter Vorsitz des emeritierten Freiburger Geschichtsprofessors Bernd Martin ihren Auftraggebern im Rathaus empfiehlt, sind einige bekannte Namen.

So zum Beispiel der Martin-Heidegger-Weg in Herdern, benannt nach dem berühmten Philosophen und Freiburger Unirektor zu Beginn der NS-Zeit, und die Hindenburgstraße, benannt nach Generalfeldmarschall und Reichspräsident Paul von Hindenburg.

Es gibt unter den Fällen, für die eine Umbenennung empfohlen wird, aber auch auch unbekanntere Namen: etwa der katholische Theologieprofessor und ehemalige Unirektor Alban Stolz, der eine stark antisemitische Haltung einnahm, und der Anthropologe und Anatom Johann Alexander Ecker, dessen Schädelforschung die Rassenkunde der Nationalsozialisten begründete.

Wegen ihrer rassistischen oder nationalsozialistischen Haltungen stehen laut Kommission gleich mehrere Mediziner auf der Streichliste: Ludwig Heilmeyer, von 1947 bis 1967 Leiter der Inneren Medizin der Uniklinik, der Gynäkologe Alfred Hegar, der Chirurg Erich Lexer und der Pathologe Ludwig Aschoff. Die ehrenamtliche Kommission tagte insgesamt 18 Mal, in den Recherchen begleitet wurde sie vom Historiker Volker Ilgen.

Die Kommission habe sehr gute Arbeit geleistet, lobte Oberbürgermeister Dieter Salomon. Die Stadtverwaltung, die immer wieder mit Beschwerden konfrontiert werde, habe eine solche Arbeit nicht leisten können. Von den rund 1300 Namen fiel gut die Hälfte gleich durchs Raster, da es sich um Ortsnamen oder allgemeine Bezeichnungen handelt (Stadtstraße, Hauptstraße). Rund 200 von 600 nach Personen benannte Straßen wurden intensiver untersucht.

Die Kommission teilte sie dabei in drei Kategorien ein: Zwölf Straßen der Kategorie A sollten umbenannt werden, 15 der Kategorie B trotz dunkler Flecken in der Vita der Namensgeber nicht. Allerdings halten die Experten sie für so diskussionswürdig, dass zusätzliche Erläuterungen bei den Straßenschildern angebracht werden sollten.

Einer dritten Kategorie gehören neben den gänzlich unbelasteten Straßennamen 44 Namen an, die man heute nicht mehr so wählen würde, etwa die Straßen im Heldenviertel in der Unterwiehre – abgesehen von der Gallwitzstraße, die einen neuen Namen erhalten soll. Die Kommission habe alle Entscheidungen einstimmig gefällt, nur bei Ecker sei eine Abstimmung nötig gewesen, die dann aber eindeutig zugunsten der Umbenennung ausfiel, so Martin. Am 18. Oktober soll der Gemeinderat den Vorschlägen als Ganzes zustimmen, die einzelnen Umbenennungen sollen dann nach und nach zur Abstimmung gestellt werden.

Bürgermeister Ulrich von Kirchbach betonte, dass man sich zügig an die Umsetzung machen wolle. Verwaltungstechnisch ist der Heidegger-Weg der einfachste Fall, da dort niemand wohnt. Aufwändiger dürfte die Bürokratie für Stadtverwaltung und Anwohner bei Straßen mit vielen Haushalten werden. Deshalb finanziert die Stadt eigens für drei bis vier Jahre eine halbe Stelle in der Verwaltung. Historiker Martin betont, dass die Kommission auf diese Verwaltungsarbeit oder anfallende Kosten nicht geachtet habe.

Von der Arbeit der Kommission betroffen sein könnten auch Einrichtungen, die Namen der Kategorie A tragen, etwa das katholische Studentenwohnheim Alban-Stolz-Haus, die Erich-Lexer-Klinik, die Stationen „Ludwig Heilmeyer“ in der Uniklinik und die Hansjakob- und die Staudinger-Schule (beide Kategorie B).

Änderungsvorschläge

Alban-Stolz-Straße (Zähringen), Eckerstraße (Herdern), Gallwitzstraße (Unterwiehre), Hegarstraße (Stühlinger), Hindenburgstraße (Oberau), Julius-Brecht-Straße (Haslach), Lexerstraße (Betzenhausen), Ludwig-Aschoff-Platz (Herdern), Ludwig-Heilmeyer-Weg (Rieselfeld), Martin-Heidegger-Weg (Herdern), Rennerstraße (Stühlinger), Sepp-Allgeier-Straße (Haslach). (fz)