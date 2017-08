Mordfall Maria L.: Hat ihr mutmaßlicher Mörder schon vorher eine Gewalttat begangen?

Der Afghane Hussein K., der des Mordes an Maria L. in Freiburg verdächtigt wird, hatte möglicherweise schon vor drei Jahren eine Gewalttat begangen. Die Polizei klärt bereits, ob der junge Mann, der angab erst 17 Jahre alt zu sein, womöglich deutlich älter ist

Freiburg – Der angeblich 17-jährige mutmaßliche Mörder der 19-jährigen Studentin Maria L. soll ein in Griechenland vorbestrafter Gewaltverbrecher sein. Er könnte erheblich älter sein als er bei seiner Einreise in Deutschland mitgeteilt hat. Dies berichtet das Internetportal stern.de auf Grund eigener Recherchen. Michael Mächtel, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Freiburg, sagte dazu, die Angaben seien der Sonderkommission „Dreisam“ bekannt und würden per Amtshilfeersuchen an Griechenland überprüft.

Laut Stern.de soll Hussein K. in einer Mainacht 2013 auf der griechischen Insel Korfu eine 20-jährige Studentin überfallen und eine Steilküste hinuntergeworfen haben. Wie durch ein Wunder, heißt es, habe die junge Frau den Sturz überlebt, sei allerdings schwer verletzt worden. Damals hatte Hussein K. schon angegeben, 17 Jahre alt zu sein. Das zweifelten die griechischen Ermittler angeblich an, hätten es aber nicht wiederlegen können. Im Februar soll der junge Afghane in Griechenland zu zehn Jahren Haft verurteilt worden sein. Es gibt bisher keine Informationen dazu, warum der Flüchtling freikam und ob er abgeschoben wurde. Im November 2015 kam er über die Grenze bei Weil am Rhein in Südbaden an – er wurde als Hussein K. registriert und nannte als Alter bei seiner Einreise 16 Jahre.

stern.de hat seine Informationen nach eigenen Angaben im wesentlichen von zwei Flüchtlingen aus dem Nahen Osten. Sie hätten unabhängig voneinander auf Korfu Kontakt zu ihm gehabt. Fotos, die der Redaktion vorliegen würden und ein Kerzen-Tattoo auf der rechten Brust von Hussein K. zeigen, würden belegen, dass der mutmaßliche Mörder von Maria L. der in Griechenland verurteilte Gewaltverbrecher sei.

Auf diese Zusammenhänge hat die Sonderkommission, die den Fall Maria L. aufklärt, schon vor den Stern-Veröffentlichungen Hinweise gehabt, sagte Oberstaatsanwalt Michael Mächtel dem SÜDKURIER auf Anfrage. Diesen Annahmen würde jetzt intensiv nachgegangen, sowohl von der Sonderkommission „Dreisam“ als auch von der Staatsanwaltschaft Freiburg. Bislang könne aber noch nicht bestätigt werden, dass Hussein K. das Gewaltverbrechen auf der Insel Korfu verübt hat. „Im Wege der Rechtshilfe“ habe die Staatsanwaltschaft Freiburg die griechische Justiz „um Aufklärung gebeten“. Michael Mächtel erklärte weiter, inzwischen sei ein medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, um das wahre Alter des Tatverdächtigen zu klären. Die Polizei wies daraufhin, ein internationaler DNA-Abgleich habe im Fall Hussein K. keinen Treffer gebracht.

Sollte Hussein K. schon ein Gewaltverbrechen begangen haben, wirft das ganz neu die Frage auf, ob er möglicherweise nicht nur Maria L. in Freiburg, sondern auch die 27-jährige Joggerin Carolin G. vergewaltigt und umgebracht hat. Ob er auch für die Endinger Tat in Frage kommt, ist Gegenstand umfangreicher Ermittlungen. Die Polizei schließt das nicht aus, hat bislang aber auch noch keine sicheren Anhaltspunkte dafür.