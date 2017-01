Freiburg/Konstanz Mordfall Freiburg: Das Schweigen des Hussein K.

Der Tatverdächdige im Mordfall Maria L. hat bislang kein Geständnis abgelegt. Ob Hussein K., dessen Spuren am Tatort gefunden wurden, das durchhält, ist offen. Die meisten Täter gestehen irgendwann ihre Tat, sagt der erfahrene Kriminalist Axel Petermann im Gespräch mit dem SÜDKURIER

Nach dem Zeugenaufruf zum Mordfall an Maria L. in Freiburg haben sich beide Zeuginnen gemeldet. Weiterführende Erkenntnisse sind bisher jedoch nicht bekannt. Die Polizei scheint im Freiburger Mordfall auf der Stelle zu treten. Bis heute hat der Tatverdächtige, dem die Vergewaltigung und Ermordung einer 19-jährigen Studentin vorgeworfen wird, kein Schuldeingeständnis gegeben. Der afghanische Flüchtling, der bereits 2013 eine junge Frau in Griechenland ausgeraubt und von einer Klippe gestoßen hat, sitzt in Untersuchungshaft und schweigt weiter. Für die Ermittlungsbeamten dürfte das frustrierend sein, bislang ist es ihnen nicht gelungen, die Hintergründe der Bluttat ganz auszuleuchten. Gibt es noch Hoffnung auf ein baldiges Geständnis?

Die Erfahrung eines ehemaligen Profilers weckt zumindest Zuversicht. "Die meisten Täter machen irgendwann ein Geständnis", sagt Axel Petermann, bekannter Buchautor ("Der Profiler"), der in seiner aktiven Zeit im Bremer Polizeidienst mehr als 1000 Mordfälle bearbeitet hat. Den Freiburger Fall kennt der Kriminalist aus den Medien. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiß er, was einen Täter umtreibt, wo dieser abwägt, wie die Polizei ihn zum Sprechen bringen kann. Letzteres hat mit Verhörmethoden von Tatort-Kommissar Schimanski freilich nur wenig zu tun. Denn rechtsstaatlich müsse es zugehen in der Amtsstube, auch wenn das Temperament der Beamten unterschiedlich ausgeprägt sein kann.

"Ein Geständnis ist wie eine Beichte", sagt Petermann. "Wobei die Beichte von der Realität eingeholt werden kann." Dann nämlich, wenn dem Verdächtigen klar wird, dass er für sein Schuldeingeständnis auf sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen würde. "Ein Täter wägt das in der Regel ab," weiß Petermann. Die Aussage eines Tatverdächtigen ist für die Polizei in der Regel wertvoll. So besagt der Umstand, dass ein genetischer Fingerabdruck am Tatort gefunden wurde, allenfalls dass diese Person auch am Tatort gewesen sein muss. "Aber da steht ja nicht die Uhrzeit dran," sagt Petermann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Daher sei es am besten, wenn man eine Indizienkette aufbauen kann, die aus Sachhinweisen und Zeugenaussagen aufgebaut ist.

Was passiert aber, wenn die Aussage verweigert wird? – "Es ist das Recht jedes Beschuldigten, nicht auszusagen," sagt Petermann. "Wenn es gelingt, Vertrauen zu diesem Menschen aufzubauen, ihm Perspektiven vorzuführen, kann es auch gelingen, dass er über die Tat spricht." Dabei spielen aber viele Dinge eine Rolle – wie der Täter sozialisiert ist, wie er festgenommen wurde, ob man dieselbe Sprache spricht. Entscheidend sei dann oftmals, ob es dem Vernehmungsbeamten gelingt, Nähe aufzubauen. Und hier kommen Verteidiger ins Spiel. Anwälte werfen den Ermittlern mitunter vor, sich das Vertrauen zu erschleichen.

Taktik der Verteidigung

Heiko Falter von der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen sieht als eine wichtige Aufgabe der Polizei an, "Straftaten in ihren ganzen Facetten offen zu legen". Dabei sei es vor allem dem jursitischen Umstand geschuldet, wenn ein Tatverdächtiger die Aussage verweigert. "Verteidiger raten ihren Mandanten in fast allen Fällen, zunächst keine Aussage zur Sache zu machen. Sie wollen erst das zwischenzeitliche Ermittlungsergebnis von Polizei und Staatsanwaltschaft abwarten und beantragen deshalb zu gegebener Zeit Akteneinsicht", erklärt der erfahrene Kriminalbeamte. Falter sieht also weniger eine robuste Persönlichkeit als Grund für das Schweigen eines Beschuldigten. "Vielmehr ist es ein rechtlich zulässiges Abwarten und späteres Reagieren." Er bezweifle, dass ein Verteidiger in einem so frühen Stadium tatsächlich ganz sicher sein kann, dass sein Mandant nicht der Täter ist. Sein Urteil über die Täterseite klingt hart aber deutlich: "Ich bin davon überzeugt, dass kein Berufsstand so sehr von seiner Kundschaft angelogen wird, wie Rechtsanwälte."

Das Haar im Dornbusch

Nach dem Mord an der jungen Studentin Maria L. an der Dreisam konnte die Polizei einen jungen Flüchtling aus Afghanistan als mutmaßlichen Täter fassen, der zur Zeit in Untersuchungshaft sitzt. Die Festnahme gelang, nachdem Kriminaltechniker ein Haar des Mannes in einem Dornbusch gefunden hatten, dessen DNA sich auch mit der Tat in Verbindung bringen lässt. Eine Auswertung von Videomaterial, das den mutmaßlichen Täter auch in einer Freiburger Straßenbahn zeigt, führte die Beamten schließlich auf dessen Spur. Ungelöst ist derzeit noch ein weiterer Mordfall, der sich in den Weinbergen bei Endingen, 25 Kilometer von Freiburg entfernt, ereignete.