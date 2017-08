vor 5 Stunden giertz Freiburg Im Taxi mit Wahlkreiskandidaten

Wer in Freiburg oder Lörrach seine Wahlkreiskandidaten auf Augenhöhe treffen will, kann sie bei einer Taxifahrt näher kennenlernen. Das Angebot der Landeszentrale für politische Bildung können Bürger am 8. und 9. September in Freiburg sowie am 11.und 12. September in Lörrach wahrnehmen.