Freiburger Sexualmorde: "Wir gehen an unsere Grenze und darüber hinaus"

Heiko Falter, Kripomann und Dozent an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen, über den Wettlauf gegen den Faktor Zeit nach einem Sexualmord

Herr Falter, Sie hatten in früheren Jahren den Fall einer Tramperin, die bei Magstadt nahe Böblingen vergewaltigt und ermordet wurde. Ist dieser Fall, der durch die Medien ging, inzwischen aufgeklärt?

Nein, uns ist es bislang nicht gelungen, den Täter zu ermitteln. Mit jedem Jahr das verstreicht ist es umso schwieriger, den Mörder zu ermitteln.

Man geht bei Mord von einer Aufklärungsquote von 95 Prozent aus. Das ist sehr hoch. Was macht die Lösung dieses Falles denn so schwierig?

Einfach das Alter des Falles. Mitte der 80er Jahre war die Kriminaltechnik bei weitem noch nicht auf dem heutigen Stand. Wenn man sich die damaligen Ermittlungsakten durchliest, tut es einem schon sehr weh, wenn man sieht, welche Möglichkeiten wir heute hätten. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Spur des Täters in Form einer DNA hätten, weil laut der Akte Sperma am Opfer gefunden wurde. Es ist aber auch eine rein biologische Frage, weil DNA nicht ewig haltbar ist, es kommt auf den Zustand des Spurenträgers an.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Täter zu überführen, wenn man von ihm DNA hat?

Die Chancen sind so gut, wie wir die Person schon in den polizeilichen Dateien haben. Wir können also erkennungsdienstlich behandeln und in diesem Rahmen auch DNA-Spuren erheben und diese speichern. Angewandt werden auch in besonderen Einzelfällen DNA-Reihenuntersuchungen bestimmter Bevölkerungsschichten. Sollte ein Treffer dabei sein, können wir anhand dieser Spur die Person näher in den Fokus nehmen. Alle anderen scheiden als Spurenverursacher aus.

Gibt es beim Massentest eine Gefahr, dass auch Unschuldige in den Fokus geraten, weil sich ihre DNA mit der des Täters decken könnte?

Wenn man die Tat nicht begangen hat, dann nicht.

Das heißt also, eine DNA ist immer nur einer Person zuzuweisen?

Das schon. Es gibt aber auch Spurenübertragungen und Spurenüberlagerungen. Es könnte also sein, dass wir eine unsaubere DNA-Spur haben oder eine Person, die DNA einer anderen Person an sich trägt, die aber letztlich nicht von ihm stammt. Dann macht es die Suche schwieriger. Aber wenn wir eine eindeutige DNA-Spur haben, dann können wir auch anhand der Vergleichsspur nahezu eindeutig sagen, dass diese Person auch der Spurenverursacher ist.

Was reicht denn als Spur aus – die berühmte kleine Hautschuppe?

Wir sind jetzt in einem Bereich, der nicht mehr sichtbar ist. Trotzdem haben wir die Möglichkeit, diese Spuren noch herauszufiltern und anhand dieser mikroskopisch kleinen Spuren noch DNA zu erheben. Soweit sind wir heute, und wir sind bestimmt noch nicht am Ende dessen, was die Wissenschaft künftig noch auf die Beine stellt.

Aber auch diese DNA-Spuren haben Grenzen. Sie sprachen bereits von der biologischen Haltbarkeit. Eine Spur, die beispielsweise älter als drei Jahre ist, kann die noch DNA enthalten?

Kommt drauf an. Wenn keine biologischen Einwirkungen von außen möglich sind, wenn zum Beispiel eine trockene Lagerung erfolgt, dann ist es möglich, dass sich eine solche Spur über Jahre hin hält. Nehmen wir den Mord an der Tramperin Mitte der 80er Jahre. Da ist es uns heute noch möglich, anhand getrockneter Spermaspuren DNA zu erheben. Auch wenn sich Hautschuppen an Kleidungsstücken oder Tatwerkzeugen befinden.

Wie geht die Polizei bei einem Sexualmordfall vor?

Entscheidend ist zunächst der Fundort der Leiche. Ist es auch wirklich der Tatort? Gehen wir einmal davon aus, dass es so ist, dann macht man sich anhand der Spurenlage ein Bild davon, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Es wird also eine Hypothese gebildet, anhand derer wir uns in den Täter und seine Vorgehensweise versetzen. Dabei versucht man die Spuren am Tatort in Einklang zu bringen. Das schwierigste ist die Menge an Spuren, die es an jedem Tatort gibt. Das ist der Knackpunkt bei der Spurensuche: herauszufinden, welche Spuren tatrelevant sind, welches Trugspuren sind, die also nichts mit der Tat zu tun haben, und welche fingiert sind, die also vom Täter gelegt wurden, um von seiner Täterschaft abzulenken. Uns kommt es natürlich auf diese Tatspuren an, um dann eine Reihenfolge der Auswertung festzulegen. Denn diese Fülle setzt uns schon von den Möglichkeiten her Grenzen.

Danach kommt dann die Auswertung, und daran sind verschiedene Disziplinen beteiligt?

Ja, die Auswertung findet beim kriminaltechnischen Institut, in der Regel beim Landeskriminalamt statt oder wird aufgrund der Masse auch zum Teil an Institute vergeben. Mit den Ergebnissen arbeiten wir dann in der Sonderkommission weiter.

Wie muss man sich die Arbeit einer Soko vorstellen?

Sobald klar ist, dass es sich beispielsweise um einen Mord handelt, bündelt die Polizei sämtliche Ressourcen, um diese Straftat schnellstmöglich aufzuklären. Der Faktor Zeitr kann unser Freund, aber auch unser Feind sein. Mordfälle klären sich sehr häufig in den ersten 72 Stunden. Das zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre, wenngleich es keine feste Größe sein muss. Deswegen wird zu Beginn auch ein sehr großer Personaleinsatz gefahren, bei Bedarf können weitere Ermittlungskräfte zugeführt werden. Früher umfasste eine Soko maximal 30 Personen, heute sind Standards mit 50 normal. Das ist Ausfluss der Polizeireform und bringt einen klaren Vorteil. Zu Beginn heißt es also – je mehr, je besser, und zu Beginn werden auch die Besten hinzugezogen.

Wie setzt sich eine Soko zusammen?

Eine Sonderkommission ist immer mit unterschiedlichen Kräften besetzt. Von der Leitung über die Sachbearbeitung. Es geht dabei auch um die sehr wichtige Hinweisaufnahme, damit etwa bei einem Telefonat eines Hinweisgebers so viele Informationen für uns bezogen werden, dass wir gleich in die Ermittlungen einsteigen können. Es geht auch um die Erfassung der Spuren, damit wir den Überblick behalten. Eine entsprechende Software ermöglicht uns, Verknüpfungen herzustellen. Damit können wir neue Hinweise generieren, die wir so auf den ersten Blick nicht hätten. Es geht auch um Öffentlichkeitsarbeit, Fahndungskräfte, wenn man entsprechende Ansätze hat. Wir sind also in unterschiedlichsten Bereichen entsprechend aufgestellt.

Jeder Tag ist also in der Soko fest strukturiert, es wird koordiniert, abgesprochen?

Wichtig bei Sonderkommissionen ist immer die Frage: Wo stehen wir, was wissen wir? Unser Ziel ist, die Tat so schnell wie möglich aufzuklären. Man hat bestimmte Hypothesen, die parallel gefahren werden. Also nicht nur eine Tat-Hypothese, sondern oftmals mehrere, falls eine wegfällt. Wir müssen sicher sein können, dass wir am richtigen Faden ziehen, wenn man die aktuellen Spuren mit diesen Hypothesen abgleicht. Fäden gibt es bei einer Sonderkommission genügend. Es ist die Kunst, den richtigen zu finden und an diesem zu ziehen. Denn nur der führt zum Täter.

Das klingt alles nach einem gewaltigen Aufwand.

Es gilt, die Arbeit gleich zu erledigen. Das heißt also, frische Spuren sofort zu nutzen. Und möglichst viele zuverlässige Informationen von einem Hinweisgeber abzugreifen. Jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, die vergeht, bis wir an einen solchen möglichen Zeugen herantreten, könnte zur Überlagerung seiner Wahrnehmung führen. Dieser Gefahr sind wir alle bei unserer Wahrnehmung ausgesetzt. Deswegen ist der Aufwand zu Beginn sehr groß, wir werden also enorm viele Überstunden erarbeiten. Wenn wir das nicht tun, gehen uns diese Ermittlungsergebnisse verloren. Da spielt es keine Rolle, ob Wochenende oder Feiertag anstehen. Wir haben genügend Zeit zur Erholung und gehen an unsere Grenzen; und wenn es darauf ankommt auch darüber hinaus.

Wenn es in den Medien heißt, die Polizei stehe bei der Klärung eines Falles unter Druck: Wie macht sich das in der Arbeit bemerkbar?

Grundsätzlich besteht Druck allein durch die Tat und unseren gesetzlichen Auftrag, diese aufzuklären. Bei einem Verbrechen gegen ein Leben, also dem höchsten Gut, das wir haben, setzt man sich von vornherein selbst unter Druck, um den Hinterbliebenen die Gewissheit zu geben, wer die Tat verübt hat. Um den Täter rechtsstaatlich zur Rechenschaft ziehen zu können. Wenn wir es wie in Freiburg mit einem zweiten Mordfall in Kürze zu tun haben, steigt der Druck natürlich enorm. Durch die Medien, aber auch durch die Bürger und auch polizeiintern, wegen der eigenen Ansprüche an uns selbst.

Die Fragen stellte Nils Köhler

Zur Person

Heiko Falter, 50, ist Dozent an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Der Kriminaloberrat unterrichtet angehende Kommissare im Bereich der Kriminalistik. Falter leitete bei der Polizeidirektion Böblingen die Kriminalinspektion 1, in deren Bereich die Ermittlungen von Tötungsdelikten fallen. Zu seinen aufwendigsten Fällen gehörten Ermittlungen zum Mord an einer jungen Tramperin in den 80er Jahren. Falter hatte auch die Sonderkommission Hölzertal geleitet. Bei dem spektakulären Fall ging es um die Überführung eines Serienmörders, der bei Böblingen und im Hessischen jeweils einen Menschen mit Kopfschuss getötet hatte. Der Fall wurde nach neun Monaten aufgeklärt. Falter war später Leiter der Polizeidirektion und wechselte im Zuge der Polizeireform zuletzt an die Hochschule für Polizei.

Die Polizei-Hochschule bildet Kommissare aus, unabhängig, ob es sich um Streifen- oder um Kriminalpolizisten handelt. Wer eine Zulassung zur Kommissarslaufbahn, also zum gehobenen Dienst hat, kann in Villingen-Schwenningen studieren. Absolventen sind mit dem Bachelor-Abschluss Kommissare und können entweder bei der Schutzpolizei bleiben oder zur Kriminalpolizei wechseln. Vermittelt werden sowohl breites (schutzpolizeiliches) Wissen als auch spezifische krimalistische Kenntnisse. (nik)