Freiburg Freiburger Laborbrand: Polizei geht von technischem Defekt aus

Auslöser für den Brand in einem Forschungslabor in Freiburg ist nach Auskunft der Polizei möglicherweise ein technischer Defekt. Von einer Straftat gehe man derzeit nicht aus, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

„Es deutet im Moment alles auf einen technischen Defekt hin.“ Brandermittler könnten das Gebäude aus Sicherheitsgründen noch nicht betreten. Für Montag sei eine Untersuchung durch Experten des Landeskriminalamtes geplant.

Bei dem Feuer waren am Freitag vier Feuerwehrleute durch Hautkontakt mit Säure verletzt worden. Zwei der vier verletzten Feuerwehrmänner waren am Freitagabend zur weiteren Untersuchung in einem Klinikum. Die weiteren beiden Verletzten wurden nach einer Untersuchung entlassen. Nach Einschätzung der Polizei war der Hautkontakt mit Säure ursächlich für die Verletzungen.

Das Feuer war in dem Labor ausgebrochen, den Angaben zufolge brannten Chemikalienrohre durch. Dabei traten chemische Stoffe aus. Sie stiegen in einer großen und weithin sichtbaren Rauchwolke in die Luft. Der Brand im und an dem Institutsgebäude habe einen Millionenschaden verursacht, hieß es.