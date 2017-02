Freiburg Freiburg wächst immer mehr in die Höhe

Um die Wohnungsnot zu lindern, werden höhere Gebäude für die Stadtplaner zur Option.

Freiburg wächst – und zwar in die Höhe. Bei Bauvorhaben in den Stadtteilen Ebnet und Mooswald wird bereits auf die dort übliche Gebäudehöhe draufgesattelt, und auch der neue Stadtteil Dietenbach wird wohl höher werden als ursprünglich geplant. Freiburgs oberster Stadtplaner Roland Jerusalem bestätigt, was bisher noch Vermutung ist: „Wir werden höher – aber angemessen und nach menschlichem Maßstab.“

Die Wohnungsnot ist schlimm, die Nachverdichtung stößt immer mehr an Grenzen, und ob der geplante Stadtteil Dietenbach dauerhaft Entlastung bringt, ist fraglich. In dieser Situation sind höhere Gebäude für die Stadtplaner zur Option geworden. „Wir haben ein Konzept für höhere Bauten in der Innenstadt, das sich noch in der Fertigstellung befindet“, so Stadtplanungsamtschef Roland Jerusalem. Nun gelte: In der Innenstadt sollen neue Gebäude höchstens 44 Meter hoch werden. Zum Vergleich: Der Bahnhofsturm ist 66 Meter hoch, das Münster – in Freiburg Maß aller Dinge und als höchster Bau der Stadt gesetzt – misst 116 Meter. Freiburg will also höher hinaus – aber nicht unbedingt mit Hochhäusern. „Wohnhochhäuser mit 16 Etagen und 60 Metern Höhe sind keine Wohntypologie der Zukunft und auch nicht der Freiburger Maßstab“, so Jerusalem. Solche Bauten stören die Silhouette der Stadt empfindlich.

Außerdem bedeuten Hochhäuser – laut Bauordnung sind das Gebäude über 22 Meter, also mit mehr als sieben Geschossen – nicht unbedingt mehr Wohnungen: Sie brauchen nämlich Technik-Etagen, Fahrstühle, abgetrennte Fluchttreppenhäuser – das alles kostet Platz – sowie riesige Abstandsflächen, die zu toten Freiflächen werden, auf denen sich niemand wohlfühlt. Und für Luxus-Wohnhochhäuser, ein neuer Trend in Frankfurt, Stuttgart oder Berlin, dürfte Freiburg eher nicht in Frage kommen. „Studien zeigen: Verdichtete vier- bis fünfgeschossige Gebäude bringen mehr Wohnungen als Hochhäuser und sind auch sozial verträglicher“, so Stadtplaner Jerusalem. Wichtig sei jedoch, nicht überall und nicht zufällig höher zu bauen, sondern genau hinzusehen.

Beispiele, wo Freiburg in die Höhe geht, gibt es bereits. So wird das Baugebiet Hornbühl-Ost in Ebnet drei- bis viergeschossige Gebäude bekommen, „vor vier Jahren wären wir mit so einem Vorschlag noch davongejagt worden“, vermutet Jerusalem. Und der Bauverein Breisgau baut an der Elsässer Straße in Mooswald drei- und viergeschossig in einer bislang ein- bis zweigeschossigen Nachbarschaft. Auch die städtische Baugesellschaft Stadtbau setzt bei der Sanierung von Häusern in der Haslacher Belchenstraße ein zusätzliches drittes Obergeschoss auf. „Höher zu bauen überlegen wir grundsätzlich schon“, sagt Pressesprecher René Derjung, „aber das muss man bei jedem Vorhaben einzeln prüfen.“ Auch im geplanten Stadtteil Dietenbach ist offenbar Luft nach oben. „Wegen des Drucks auf dem Wohnungsmarkt werden wir urban bauen müssen“, sagt Projektleiterin Annette Schubert. Statt wie bisher geplant 5000 wollen die Planer dort 5500 Wohnungen unterbringen; dazu könnten einige Geschosswohnbauten höher als die sechs Etagen werden, die im Testentwurf vorgeschlagen werden.