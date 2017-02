Freiburg Freiburg entwaffnet Reichsbürger

Die Verwaltung entzieht sogenannten Reichsbürgern den Waffenschein. Die Behörde war schon vor der Anweisung des Landesinnenministers Strobl aktiv.

Da war die Stadtverwaltung schneller: Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte jüngst den Stadt- und Landkreisen im Südwesten die Anweisung gegeben, sogenannte Reichsbürger zu entwaffnen. „Das machen wir schon seit Herbst so“, sagt Rathaussprecherin Edith Lamersdorf auf Nachfrage. Anlass dafür war ihr zufolge unter anderem der Vorfall im Oktober in Mittelfranken, bei dem ein Reichsbürger einen Polizisten erschoss. „Aufgrund der Entwicklungen haben wir Handlungsbedarf gesehen.“ Das Amt für öffentliche Ordnung (AfÖ) wird in solchen Fällen laut Lamersdorf tätig, sobald es den Verdacht hat, dass sich jemand der Bewegung zugehörig fühlt, die die Bundesrepublik nicht als legitim anerkennt und glaubt, das Deutsche Reich bestehe heute noch fort.

Reichsbürger fallen oft dadurch auf, dass sie sich weigern, beispielsweise Strafzettel zu bezahlen. Auch schicken sie laut Lamersdorf Briefe an die Verwaltung oder „outen“ sich durch ihr Auftreten im jeweiligen Amt oder bei Gerichtsverfahren, in denen sie involviert sind.

Sobald es Hinweise darauf gibt, dass es sich um einen Reichsbürger handeln könnte, prüft das Amt für öffentliche Ordnung der Rathaussprecherin zufolge, ob er oder sie im Besitz eines Waffenscheins – auch eines „kleinen“ – ist. Trifft dies zu, entziehe das Amt zum einen die Genehmigung. Seit vergangenem Herbst war das laut Lamersdorf einmal nötig. Dabei hatte das Amt, wie in solchen Fällen üblich, auch gleich einen Durchsuchungsbefehl beim Verwaltungsgericht beantragt. Damit war die Polizei im Dezember einem 69-jährigen Reichsbürger auf die Spur gekommen, der in seiner Wohnung in St.

Georgen Waffen – darunter Schusswaffen, Messer, Schlagstöcke und Elektroschocker – sowie mehrere tausend Schuss Munition gehortet hatte. Der Mann ist Jäger, die Waffen waren aber nicht eingetragen. Dass er sich der Bewegung zuschreibt, ging aus einem Schriftwechsel zwischen ihm und dem Amt hervor.

Derzeit sind im Waffenregister laut Lamersdorf keine Personen zu finden, die Hinweise darauf liefern, der Reichsbürger-Bewegung anzugehören. Ebenso wenig gebe es neue verdächtige Antragsteller.

Wie viele Reichsbürger es in Freiburg gibt, ist schwer zu sagen. Die Polizei macht keine Angaben, nur so viel: „Wir haben die Szene im Blick“, erklärte Polizeisprecherin Laura Riske gegenüber dieser Zeitung.

Auch andere Behörden in Freiburg wie das Amtsgericht – und dort vor allem die Gerichtsvollzieher – oder das Jobcenter haben immer wieder mit Reichsdeutschen zu tun. Ebenso die Stadtverwaltung. „Viele Reichsbürger halten ja mit ihrer Gesinnung nicht hinterm Berg“, sagt Lamersdorf. Etwa zehn Fälle von Reichsbürgern, die im Rathaus aufgefallen, aber in Freiburg nicht gemeldet sind, hat die Verwaltung der Sprecherin zufolge an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Mit seinem Vorstoß hatte Landes-Innenminister Thomas Strobl auf die kürzlich bundesweit durchgeführten Razzien reagiert. Dabei stellte sich heraus, dass Rechtsextreme Attentate auf Juden und Asylbewerber geplant haben sollen, beim 66-jährigen Hauptverdächtigen handelt es sich um einen Reichsbürger. Strobl sagte gegenüber der dpa, dass Reichsdeutsche nicht die erforderliche Zuverlässigkeit für den Besitz einer Waffe besäßen.

Stuttgarter Folgen

Der Erlass des baden-württembergischen Innenministeriums hatte auch in Stuttgart laut einem Sprecher zu Konsequenzen geführt. In der Landeshauptstadt wurden bereits 100 Verdächtige überprüft. Zehn von ihnen droht der Entzug der Waffenscheine, berichtet die Deutsche Presse Agentur.