Die Polizei geht davon aus, dass die Joggerin bei Endingen womöglich nicht am Fundort der Leiche ermordet wurde. Im Fall der ermordeten Maria L. (19) wurden Massen-Gentest unter Studenten der Uni Freiburg erhoben.

Im Fall der bei Endingen sexuell missbrauchten Joggerin Carolin G. geht die Polizei davon aus, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit der Fundort der Leiche im unwegsamen Gelände in den Weinbergen in der Nähe eines geteerten Weges nicht der Tatort gewesen ist. Laut Freiburgs Polizeisprecher Walter Roth habe der „Erstkontakt“ zwischen dem Täter und seinem Opfer vermutlich nicht am Fundort der Leiche stattgefunden. Angenommen wird also, dass das eigentliche Verbrechen möglicherweise an anderer, bislang nicht bekannter Stelle entlang des Joggingwegs verübt wurde und Carolin G. erst danach am Fundort abgelegt wurde. Unterwegs vom Tatort zum Fundort kann der Jogging-Schuh verloren gegangen sein. Vielleicht kam der Täter bei dem Sexualverbrechen auch intensiv mit dem Schuh in Kontakt. Und nahm ihn mit, weil er befürchtete, der Schuh verrate Spuren von ihm.

Im Zentrum der Fahndung steht weiter ein vermisster blau-orange farbiger Jogging-Schuh, den die 27-jährige getragen hat. Außerdem warten die Ermittler auf Ergebnisse aus dem Labor des Stuttgarter Landeskriminalamts (LKA), ob an der Leiche und im Gelände entnommene Proben Rückschlüsse auf die DNA des Täters ermöglichen. Wird eine verwertbare Täter-DNA gefunden, kann sie Aufschluss darüber geben, ob ein- und derselbe Täter für die beiden Sexualmorde an Carolin G. und der 19-jährigen Studentin Maria L. bei Freiburg verantwortlich ist. Maria L. war am Morgen des 16. Oktober tot im Niedrigwasser der Dreisam in der Nähe des Freiburger Schwarzwaldstadions aufgefunden worden. Bei diesem Fall war an der Leiche und einem herrenlos zurückgelassenen Fahrrad mutmaßliche männliche Täter-DNA identifiziert worden, mit der verdächtiges Genmaterial verglichen werden kann, wenn es denn bei Carolin G. gefunden wird.

Die deutsche Strafprozessordnung lässt DNA-Untersuchungen nur beschränkt zu. So darf Genmaterial in den Laboren des Landeskriminalamts nur darauf untersucht werden, ob es sich um männliche oder weibliche DNA handelt. Die zwei oder drei Prozent des Erbmaterials, die Aussagen über Haut- und Haarfarbe, Größe oder Augenfarbe eines Menschen zulassen und äußerst hilfreich für die Ermittler in den Breisgauer Mordfällen wären, dürfen gar nicht erst analysiert werden, erklärt Horst Haug, LKA-Pressesprecher. „Solche Daten erheben wir nicht, wir halten uns natürlich an das Gesetz“.

Bis Genmaterial im Labor nachgewiesen wird, sei es ein langwieriger Prozess, erläutert Haug: „Das geht nicht so einfach, wie wenn man oben eine Münze reinwirft und unten kommt gleich etwas raus“. Die Leiche der 27-jährigen Joggerin lag fünf Tage im Gelände, bei teils sehr schlechten Witterungsbedingungen, so dass fraglich ist, ob die Proben aussagekräftig geblieben sind. Bei Maria L., die einige Zeit im Flusswasser lag, war das dennoch möglich.

Um weitere DNA-Spuren abzuklären, hat die Polizei gestern gegen 11 Uhr im Freiburger Institutsviertel im Hörsaal der Biochemie etwa einhundert Studenten um die Abgabe von Speichelproben gebeten. Fast alle Gefragten folgten der Aufforderung, teilte die Polizei mit. Es wurden auch die Personalien aller in dem Hörsaal angetroffenen Personen aufgenommen, weil sie möglicherweise als Zeugen befragt werden sollen. Maria L. war Medizinstudentin und vor ihrer Ermordung mit dem Fahrrad am frühen Sonntagmorgen an der Dreisam nach der Teilnahme an einem Studierendenfest mit mehr als 1000 Teilnehmern auf dem Heimweg.

Die Hörsaal-Aktion löste ein Spürhund bei einem sogenannten mantrailer-Einsatz aus. Der Hund war am Fundort von Maria L. auf Geruchsspuren angesetzt worden und hat danach die Fährte zu einem der Biochemie-Hörsäle aufgenommen.

Bei Maria L. war es nach früheren Angaben nicht möglich, den Todeszeitpunkt genau zu bestimmen, weil sie längere Zeit im Wasser lag. Über den angenommenen Todeszeitpunkt bei Carolin G. äußert sich die Polizei nicht präzise. Sie nimmt jedoch an, dass die 27-jährige noch am Nachmittag des 6. Oktobers, ein Sonntag wie bei Maria L., irgendwo an ihrer Joggingstrecke vergewaltigt und umgebracht wurde und nicht noch über einen längeren Zeitraum woanders hin verschleppt wurde.

Da die Facebook-Seiten der getöteten Frauen weiter im Netz einseh- und kontaktierbar sind und auch besucht werden, beobachtet die Polizei auch das Geschehen im Netz. Nachgegangen wird immer wieder Hinweisen auf Männer, von denen Joggerinnen sich bedroht fühlten, die darüber im Netz berichten. „Wir können nicht jedem Post nachgehen“, meint Polizeisprecher Walter Roth, „aber wir haben auch darauf ein Auge“.

Unterdessen hat Freiburgs grüner Oberbürgermeister Dieter Salomon angesichts der Sexualverbrechen und weiterer Gewaltdelikte der jüngeren Zeit seine Forderung erneuert, das örtliche Polizeipräsidium mit mehr Polizisten zu versorgen und die Polizeipräsenz im Breisgau zu erhöhen.

Kripobeamter Heiko Falter über das Vorgehen der Polizei nach einem Sexualmord

DNA

Träger der menschlichen Erbsubstanz ist die Desoxyribonucleinsäure – kurz DNA. Das Verfahren zur Feststellung ist aufwendig, weil die DNA-Reste erst vervielfältigt werden müssen, bevor sie analysiert werden können. Wie beim Fingerabdruck wird die am Tatort gefundene Erbsubstanz dann verglichen. (dpa)