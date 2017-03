Freibuger Mordfall: Anklageerhebung in wenigen Wochen?

Im Mordfall Maria L. geht die Staatsanwaltschaft zügig voran. Nur die Frage des Alters vom Tatverdächtigen Hussein K. scheint noch ein Problem zu sein

Freiburg – Im Fall der im Oktober 2016 an der Dreisam getöteten Studentin Maria L. könnte schon in den nächsten Wochen Anklage gegen den Tatverdächtigen Hussein K. erhoben werden. Das ist aus Freiburger Justizkreisen zu hören. Dabei wird der dringend tatverdächtige afghanische Flüchtling höchstwahrscheinlich vor der Großen Jugendstrafkammer angeklagt. Letzteres stellte Oberstaatsanwalt Michael Mächtel gegenüber dem SÜDKURIER in Aussicht, abschließend sei das aber noch nicht entschieden.

Damit wäre freilich noch nicht festgelegt, ob Hussein K. wegen des Sexualverbrechens nach Jugendstrafrecht wie ein Heranwachsender zwischen 18 und 21 Jahren oder wie ein Erwachsener verurteilt würde.

Mächtel sagte zudem, die Staatsanwaltschaft, gehe weiterhin davon aus, dass Hussein K. mit hoher Wahrscheinlichkeit 22 Jahre alt ist und zum Tatzeitpunkt nicht 17 war, wie es seinen Altersangaben bei der Einreise nach Deutschland im Herbst 2015 entsprechen würde. Damals hatte er sich nicht ausweisen können und als Sechzehnjähriger ausgegeben. Daran knüpften sich jedoch Zweifel von Polizei und Justiz. Medizinische Gutachten mit Röntgen, Vermessen und Gebissbewertung schätzten den Beschuldigten auf 22 Jahre oder sogar älter.

Dass dieses Alter der Anklage wahrscheinlich nicht zugrunde gelegt wird, bezeichnet die Staatsanwaltschaft Freiburg als „den sicheren Weg“. Würde das Schwurgericht am Landgericht nach Erwachsenen-Strafrecht angerufen, wäre ein nicht zweifelsfrei nachgewiesenes Alter ein gewisses Prozessrisiko. Käme das Schwurgericht zum Beispiel nach 20 Verhandlungstagen bei der Erörterung des mutmaßlichen Alters ohne genaue Bestimmung, aber auf Grund persönlicher Eindrücke zu dem Schluss, Hussein K. sei eher wie ein Heranwachsender zu behandeln, wäre der Prozess geplatzt. Dann müsste er eben doch in die Hände der Jugendstrafkammer übergeben und der Prozess ganz vorn vorne aufgerollt werden.

Der junge Afghane kann aber auch von der Jugendstrafkammer zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden. Dann nämlich, wenn dieses Gericht zu der Einsicht gelangte, Hussein K. sei so reif, dass seine Tat auch nach Erwachsenenstrafrecht zu bewerten sei. Die Altersbestimmung wird daher im Falle eines Prozesses auf jeden Fall ein Thema sein – soviel ist jetzt schon gewiss. Aus Ermittlerkreisen verlautete, dass Hussein K. nach wie vor keine Angaben macht. Besinnt er sich nicht um, sei mit einem Indizienprozess zu rechnen. In Freiburger Justizkreisen besteht die Annahme, dass in den nächsten drei bis vier Wochen Anklage erhoben werden könnte – obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Hauptverhandlung würde dann erfahrungsgemäß frühestens nach der Sommerpause beginnen, mit einiger Sicherheit aber noch in diesem Jahr.

Wegen des Alters von Hussein K. wird nun auch im Iran recherchiert, wo er gelebt haben soll, bevor er nach Europa floh. Und in sozialen Netzwerken, die Selfie-Bilder von ihm zeigen. Ein Profil, berichtet die Badische Zeitung, zeigt als aktuelles Alter 21 Jahre an. Laut dem Internet-Portal bild.de soll Hussein K. um Weihnachten herum in Haft einen Selbstmordversuch unternommen haben. Daran sei er aber von einem Justizbeamten gehindert worden. Dafür gab es freilich von der Staatsanwaltschaft Freiburg keine Bestätigung. Hussein K. hatte laut Ermittlungen in den frühen Morgenstunden des 16. Oktober die 19-jährige Studentin Maria L. vergewaltigt und in der Dreisam abgelegt. Dort war die junge Frau dann ertrunken.

Schon gewusst?

Bei Verurteilung wegen Mordes nach dem Jugendstrafrecht droht unter 18-Jährigen eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Werden Sie als Heranwachsende im Alter zwischen 18 und 21 Jahren behandelt, liegt die Höchststrafe bei 15 Jahren. Bei Erwachsenen über 21 Jahren kann lebenslänglicher Freiheitsentzug verhängt werden. Das Alter, nicht das Jugendstrafrecht, entscheidet darüber, ob in dem Prozess öffentlich verhandelt wird. Unter 18 sind die Verhandlungen generell nichtöffentlich, bei Heranwachsenden (wie im Fall Hussein K. zu erwarten) und bei Erwachsenen sind sie in jedem Fall öffentlich. (uh)