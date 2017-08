Elsaß Rheinuferweg rückt wieder näher

Im Frühjahr soll Rheinuferweg zwischen Basel und Hüningen für Verkehr freigegeben werden. Ausstellung zu Gestaltungsentwürfen

Der durchgehende Fuß- und Radweg entlang des Rheinufers zwischen Basel Sankt-Johann und der Dreiländerbrücke rückt wieder ein Stück näher. Nach der noch im Bau befindlichen 550 Meter langen und zehn und 30 Meter breiten Promenade unterhalb des Novartis-Campus rückt als nächstes ein 180 Meter langes Teilstück auf französischer Seite in den Fokus. Am Montag öffnet in Hüningen eine Ausstellung zu Gestaltungsentwürfen rund um den derzeit bestehenden Ufersteg. An einer Ausschreibung im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA Basel haben sich 32 Teams aus ganz Europa beteiligt. Das jetzt prämierte Projekt soll in den kommenden Monaten umgesetzt werden, wie die IBA mitteilt. Zusammen mit der Bevölkerung wollen die beteiligten Stellen in Frankreich und der Schweiz dann im Frühjahr 2016 endlich die Einweihung des durchgehenden Rheinuferwegs feiern. Noch immer gibt es zwar einige Unwägbarkeiten. „Wir gehen aber davon aus, dass die Einweihung im März stattfindet“, sagt der Sprecher des Basler Bau- und Verkehrsdepartements Marc Keller auf Anfrage.

Eröffnet werden sollen beide Teilstücke in jedem Fall aber zusammen. Nicht allein der sehr viel aufwendigere Part auf Schweizer Seite, sondern das Gesamtprojekt, daran erinnert Marc Keller, ist eine der Gegenleistungen an die Basler Bevölkerung nach dem 100-Millionen-Deal zwischen dem Pharmariesen und der Stadt, die den alten Basler Sankt-Johann-Hafen für dessen Campus zur Verfügung gestellt hatte. Diverse Steine waren dem Projekt in der Zwischenzeit allerdings schon in den Weg gerollt worden. So hatte 2010 die in Frankreich zuständige Präfektur mit Bezug auf die sogenannte Seveso-Richtlinie einen öffentlichen Weg unterhalb des Hüninger BASF-Areals untersagt. Hierfür konnte später allerdings eine Lösung gefunden werden.

Derzeit saniert noch Novartis ebenfalls auf Hüninger Gebiet die Fläche der vormaligen Industriekläranlage Steih, die wiederum einst auf massiven Produktionsrückständen des Insektizids Lindan gebaut worden war. Auch hier gab es zwischenzeitlich Verzögerungen. Zwar war ursprünglich daran gedacht, mit der Sanierung des Uferareals zu beginnen, dennoch wären sicherheitstechnische Bedenken je nach Fortschreiten der Sanierungsarbeiten noch vorstellbar. Sobald linksrheinisch alle Hürden übersprungen sind, könnte das Projekt Rheinuferweg auf der anderen Seite weitergehen, fehlt doch beim Weiler Glashaus nur noch eine Brücke über das Kleinhüninger Hafenbecken. „Erst wenn es sie gibt“, sagt Marc Keller, „wäre der Kreis geschlossen“.

Ausstellung in der Timonerie Huningue beim Wildwasserpark Eaux Vives, 3, quai du Maroc, bis Mittwoch, 9. Dezember: Dienstag bis Freitag, 13.30 bis 17 Uhr; Sonntag, 10 bis 16.30 Uhr (Samstag/Sonntag, 5./6. Dezember, geschlossen).