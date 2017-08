Elsaß Regionalwahlen im Südelsass: Nicht überall liegt der ultrarechte Front National vorn

Mit 28,69 Prozent der Stimmen hat der Vertreter des rechtsradikalen Front National (FN), Florian Philippot, im ersten Wahlgang zu den französischen Regionalwahlen in Saint-Louis weniger gut abgeschlossen als im Durchschnitt der neuen Region Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ALCA), wo er es auf 36,06 Prozent brachte. Dennoch landete er weit vor dem bisherigen Präsidenten der Region Alsace, Philippe Richert, mit 26,72 Prozent.

Als Vertreter der Sarkozy-Partei „Die Republikaner“ erreichte Richert hier bei einer niedrigen Wahlbeteiligung von 39,33 Prozent jedoch ein besseres Ergebnis als in der ALCA, wo er es nur auf 25,83 Prozent brachte. Der Präsident der Region Lothringen, der Sozialist Jean-Pierre Masseret, erzielte in Saint-Louis 10,07 gegenüber 16,11 Prozent in der Großregion. In Huningue schlossen sowohl Philippot (27,75) als auch Richert (25,08) bei einer Wahlbeteiligung von 42,76 Prozent schlechter ab, Masseret (10,44) minimal besser. In Village-Neuf lagen Philippot (29,76) und Richert (27,25) bei einer Wahlbeteiligung von 49,22 Prozent noch minimal näher beieinander. Das beste Ergebnis erzielte der Noch-Elsasspräsident im äußersten Elsässer Süden in Hégenheim (36,52), wo er klar vor Philippot (26,97) und Masseret (6,97) landete. Auch in Altkirch lag Richert (31,94) an der Spitze vor Philippot (28,67) und Masseret (9,68). Hier betrug die Wahlbeteiligung 45,11 Prozent. In Sierentz, dessen Stadtrat der bisherige Vizepräsident des Straßburger Conseil Régional Jean-Marie Belliard vorsteht, lag Philippot (36,21) klar vor Richert (29,37) und Masseret (5,26). Zwar hatte der Sozialist bis zuletzt einen Rückzug vor dem zweiten Wahlgang am 13. Dezember abgelehnt, wurde am Tag nach der Wahl aber von seiner Parteispitze zurückgepfiffen. Wer sich im zweiten Wahlgang durchsetzt, erreicht in der neuen Großregion eine den deutschen Ministerpräsidenten vergleichbare Position. Mit rund 5,5 Millionen hat die ACAL zwar deutlich weniger Einwohner als Baden-Württemberg mit 10,7 Millionen. Dafür ist sie flächenmäßig mit 57 433 gegenüber 35 752 Quadratkilometern sehr viel größer.