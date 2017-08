Elsaß Hüninger Weihnachtsmarkt lockt mit tollen Angeboten

Schwebende Musiker und eine Eisbahn: In Hüningen weihnachtet es mehr als sonst, Saint-Louis lockt schon traditionell Schlittschuhläufer

Ohne Weihnachtsmarkt geht im Elsass gar nichts. Nahezu jede Kommune stimmt sich mit tannenzweiggeschmückten Holzhütten, in denen die typischen „Bredala“ (Weihnachtsgebäck), Schokolade, Glühwein und anderes angeboten werden, auf die Weihnachtszeit ein. Hüningen lädt auf seinem 2013 eingeweihten zentralen Abbatucci-Platz in diesem Jahr in ein im Vergleich zu den Vorjahren deutlich vergrößerten sogenannten „Village de Noël“ oder Weihnachtsdorf ein, während Saint-Louis einmal mehr zusätzlich seine große Schlittschuhbahn aufgestellt hat.

Sorgen um die Sicherheit, die nach den Pariser Anschlägen vom 13. November den Straßburger Weihnachtsmarkt 2015 kurzfristig infrage gestellt hatten, macht man sich zwar auch anderswo, aber vollständige Absagen gab es am Ende doch keine. „Bei uns sind die Dimensionen ja ohnehin deutlich kleiner als in Straßburg“, sagt etwa Alexia Rapp, die die Kommunikation von Hüningen verantwortet. Veranstaltungen wie die Weihnachtsmärkte müsse in Frankreich der den Staat vertretende Präfekt genehmigen und der habe keine Einwände gehabt, so Rapp. Um Besucher zu locken und die Geschäfte nahe beim Abbatucci-Platz anzukurbeln, hat die Stadt die Hüttenzahl von bisher sechs auf jetzt 16 erhöht und sich ein zusätzliches Programm einfallen lassen. Als Blickfang dient das historische Karussell, das von Kindern kostenfrei benutzt werden kann, sofern sie eine Karte vorlegen, die sowohl in den Hütten als auch in beteiligten Hüninger Geschäften zu beziehen ist. Ein Drehorgelspieler ist täglich vor Ort, an einzelnen Tagen gibt es Lichtspiele, Ponyreiten und Konzerte.

Am Sonntag (13. Dezember, 11.30 bis 19.30 Uhr) werden neun Musiker in langen schwarzen Roben über den Platz schweben und dazu Melodien unter anderem von Frank Zappa, Mike Oldfield oder Pink Floyd intonieren. Alle Veranstaltungen sind für die Besucher kostenfrei.

Während in Hüningen am 24. Dezember Schluss ist, geht der Weihnachtsmarkt in Saint-Louis mit seiner Hauptattraktion, der Eisbahn, noch bis zum 3. Januar weiter. Sie kann allerdings nicht kostenfrei benutzt werden. Nahezu endlos, aber trotzdem nie vollständig sind zahlreiche online und offline kursierende Weihnachtsmarktlisten. Echte Fans kommen hierzulande neben allen kleineren aber nicht um den mit Abstand größten und berühmtesten Weihnachtsmarkt im Südelsass herum. Der Colmarer Markt ist bis zum 31. Dezember täglich ab 10 Uhr geöffnet und nur am 25. Dezember erst ab 14 Uhr. Das Programm von Hüningen ist im Internet abrufbar (www.ville-huningue.fr).

Haben Sie Lust, weitere Weihnachtsmärkte zu besuchen? Auf unserer exklusiven, interaktiven Karte finden Sie alle Veranstaltungen im Kreis Lörrach auf einen Blick: www.suedkurier.de/plus