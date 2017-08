Elsaß Euro-Airport macht sich stark gegen Feuer und Eis

7,5 Millionen Euro Investition in neue Feuerlösch- und Schneeräumfahrzeuge. Schauvorführung vor Pressevertretern

„Wir sind da zweimal auf Topniveau.“ Mit diesen Worten stellte Matthias Suhr, neuer Chef des Basler Euro-Airport (EAP), die brandneue Flotte mit vier Feuerlöschfahrzeugen und neun Schneeräumern am EAP vor, die die bisher genutzten Geräte ersetzt. Insgesamt 7,5 Millionen Euro hat sich der Flughafen diese Investition in die Sicherheit kosten lassen. Besonders eindrucksvoll sind die vier je 700 PS starken Feuerlöschautos, die in maximal drei Minuten jeden Ort der 3,9 Kilometer langen Landebahn erreichen können.

Zweieinhalb Millionen Euro haben die vier „Panther“ des österreichischen Herstellers Rosenbauer gekostet, die mit Sechs-Zylinder-Volvo-Motoren laufen und ihre Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern in 28 Sekunden erreichen. Die je zwölf Meter langen und 33 Tonnen schweren Fahrzeuge verfügen jeweils über einen Wassertank mit 9100 Litern Fassungsvermögen sowie einen 1200 Liter fassenden Schaumtank. Beides zusammen reicht bei vollem Einsatz und 4000 Litern Durchsatz pro Minute allerdings nur für eine zweieinhalbminütige Löschaktion. Dann muss nachgetankt werden. Im Falle eines Noteinsatzes am EAP wären in kürzester Zeit aber auch Feuerwehren aus Frankreich und der Schweiz sowie gegebenenfalls auch aus Deutschland vor Ort. Von 40 festangestellten EAP-Feuerwehrleuten sind jeweils neun pro Schicht vor Ort.

Wichtig für die Sicherheit am Flughafen sind auch die neun neuen Schneeräumfahrzeuge, in deren Anschaffung der Airport weitere fünf Millionen Euro investiert hat. Schließlich setzt ein Passagierflugzeug mit noch durchschnittlichen 200 bis 250 Stundenkilometern auf der Landebahn auf, bei entsprechenden Witterungsbedingungen ist es also auch hier lebenswichtig, dass die Piste freigeräumt ist. Die neun Räumfahrzeuge eines norwegischen Herstellers schaffen die Räumung auf einer Breite von 45 Metern in einer guten halben Stunde. Bei Bedarf wird aber auch die ganze Piste freigeräumt. Mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 20 bis 65 Stundenkilometern arbeiten die gelben Riesen, die von Mercedes-Motoren angetrieben werden, aber sehr viel bedächtiger als die Feuerwehren.

Zum Einsatz kamen in der jüngst zum Thema einberufenen Medienkonferenz jedoch bei einer Schauvorführung mit Blaulicht, Wasser und ein wenig Schaum jedoch mangels Schnee nur die roten Panther. Für ihre Besatzungen ist jede Sekunde Zeitgewinn ein Pluspunkt. Per Knopfdruck öffnen sich deshalb nicht nur ihre Türen automatisch, gleichzeitig springt auch der Motor an, sodass die Besatzung nur noch hineinspringen und losrasen muss. Unwahrscheinlich ist einzig, dass die Steigfähigkeit der roten Riesen am Basler Airport je zum Einsatz kommen wird. Laut Werksangaben schafften sie theoretisch eine Steigung von fünfzig Prozent.