Elsaß Bei Erbfällen gilt ab heute das Wohnsitzprinzip

Neues Gesetz tritt ab heute in Kraft. Erbrechtsverordnung der EU wirkt sich auch auf Beziehungen zur Schweiz aus

Wie bereits vor einiger Zeit berichtet, gilt von heute, Montag, 17. August, an die neue Erbrechtsverordnung der EU. Diese vereinfache die bisher geltende Rechtslage, weil geregelt wird, welches nationale Erbrecht anzuwenden ist, wenn Vermögen in mehreren EU-Staaten vererbt wird, teilte Infobest Palmrain, eine trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen mit. Die Verordnung bietet daher vor allem größere Rechtssicherheit, von der jährlich gut 450 000 Familien profitieren dürften.

Immer mehr Menschen arbeiten oder verbringen ihren Lebensabend in einem anderen europäischen Land oder auch der Schweiz. Besonders hier im Dreiländereck leben viele Menschen im Nachbarland und viele von ihnen besitzen dort und in ihrem Heimatland Vermögen. Im Todesfall sind die Erben mit der Abwicklung der Erbschaft oftmals überfordert. Die nun geltende EU-Verordnung bestimmt, dass bei der Abwicklung von Erbfällen das Erbrecht des Landes gilt, indem der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte; es gilt also das Wohnsitzprinzip. Lebt und stirbt ein Deutscher in Frankreich, unterliegt die Erbschaft französischem Recht. Französische Gerichte und Behörden sind dann zuständig.

Wer nicht möchte, dass das Erbrecht des Landes gilt, wo er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, kann durch Testament festlegen, dass für den Nachlass das Recht der Staatsangehörigkeit gelten soll. So kann der im Beispiel erwähnte Deutsche, der seinen Wohnsitz in Frankreich hat, testamentarisch verfügen, dass für ihn deutsches Erbrecht gelten soll, unabhängig vom Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Todes. In diesem Falle würde die Erbschaft nach deutschem Erbrecht abgewickelt.

Die Verordnung gilt für alle Erbfälle in den Unionsmitgliedstaaten, mit Ausnahme von Dänemark, Irland und dem Vereinigten Königreich. Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU, so dass die Verordnung in der Schweiz nicht direkt anwendbar ist. Wer aber als Schweizer in der EU ansässig ist oder als EU-Bürger in der Schweiz wohnt, sollte sich mit dem Thema beschäftigen, weil die Verordnung auch die Beziehung zu Drittstaaten und deren Angehörigen regelt.

Es gilt das oben beschriebene Prinzip: Das auf den Nachlass anwendbare Recht ist das Recht des Ortes des gewöhnlichen Aufenthalts, außer im Testament wird das Recht des Heimatlandes festgelegt. Ein Schweizer, der seit einigen Jahren in Deutschland wohnt, kann sich also zwischen dem Deutschen und dem Schweizer Erbrecht entscheiden. Trifft er keine Entscheidung, dann kommt deutsches Recht zur Anwendung, weil er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Wenn er sein schweizerisches Heimatrecht vorzieht, muss er dies in seinem Testament ausdrücklich festhalten. Ein Schweizer mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem EU-Staat muss somit immer tätig werden, wenn er die Anwendung des Schweizer Rechts auf seinen Nachlass wünscht.

Wer unsicher ist, soll sich beraten lassen, rät Infobest Palmrain. Nachlassfragen könnten sehr kompliziert sein. Dazu komme, dass ausländische Erbregelungen stark von denen des Heimatlandes abweichen können. Sie können Nachteile, aber auch Vorteile für die Erben mit sich bringen.