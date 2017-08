Elsaß 0,6 Prozent mehr Arbeitslose

Arbeitsmarkt im Südelsass

Erstmals waren im August mehr als 100 000 Elsässer arbeitslos gemeldet und auf der Suche nach einer unbefristeten Vollzeitstelle. Davon entfallen 42 379 Bewerber auf das Südelsass, wie die Arbeitsagentur Pôle Emploi mitteilt. Das waren 249 oder 0,6 Prozent mehr als im Vormonat und fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Auf Grund des mehr als doppelt so hohen Anstiegs im Norden kommt das Elsass insgesamt auf einen Anstieg von einem Prozent und liegt damit auch über dem französischen Durchschnitt von wiederum plus 0,6 Prozent. Männer schnitten diesmal besser ab als Frauen. Mit einem Plus von 1,2 Prozent zum Vormonat und neun Prozent zum Vorjahr, waren die über 50-Jährigen die Meistbetroffenen, während die unter 25-Jährigen mit einem Monatsplus von einem und einem Jahreszuwachs von 1,4 Prozent am besten abschnitten. Die Zahl Langzeitarbeitsloser wuchs gegenüber 2014 um 9,9 Prozent. Einen Zuwachs von 9,6 Prozent innerhalb von drei Monaten meldet der Pôle Emploi bei den offenen Stellen.