Allgäu Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest

Die Bundespolizei hat vergangenen Freitag einen mutmaßlichen Schleuser auf der A 7 festgenommen. Im Wagen des Franzosen konnte sich laut Mitteilung der Bundespolizei nur der Fahrer ausweisen. Seine drei Begleiter hatten keine Papiere dabei. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise beziehungsweise einer Schleusung wurden alle zur Dienststelle gebracht. Dort gaben die Reisenden im Alter von 18 bis 24 Jahren an, dass sie nach Dortmund wollen. Ein Asylbegehren äußerten sie nicht, so die Polizei. Sie wurden an die österreichischen Behörden übergeben. Der 32-jährige Schleuser musste auf Anordnung des Richters in Untersuchungshaft.