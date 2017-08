Wangen Ein Jahr nach der WM  Mesut Özil spendet für weitere elf Operationen für hilfsbedürftige Kinder

Zum einjährigen Jubiläum der Fußball-Weltmeisterschaft wird Mesut Özil wieder aktiv und spendet noch einmal für elf Kinder-Operationen in Brasilien. Die Hilfsorganisation BigShoe aus Wangen bleibt weiterhin aktiv für die gute Sache.

Schon während der WM hatte sich Mesut Özil mit seiner sozialen Einstellung hervorgetan, als er über die weltweit tätige Kinderhilfsorganisation Bigshoe insgesamt 23 Operationen im WM-Gastgeberland Brasilien finanzierte - “weil wir 23 Spieler im Kader waren”, so Özil.Zum einjährigen Jubiläum wird er mit elf weiteren Operationen wieder aktiv: "Auch ein Jahr nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft möchte ich mit meiner weiteren Unterstützung von elf Operationen deutliche Spuren in Brasilien hinterlassen und eine weitere Elf gründen. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich den Kindern Brasiliens weitere Hilfe zukommen lasse."Mit seiner Stiftung „Mesut Özil Foundation“ wird erweiter unterstützen. Operiert werden Mesuts Elf zusammen mit der Hilfsorganistion BigShoe vom 24. Oktober bis 7. November 2015 in einem Buschkrankenhaus in Coroata, im nordöstlichen Bundesstaat Maranhao.BigShoe entstand anlässlich der Aufenthaltes der Nationalmannschaft von Togo zur WM 2006 im Wangen im Allgäu. Bürger entschlossen sich spontan einem Kind aus Togo zu helfen, welches eine Lippen-Kiefergaumenspalte hatte. Seit 2006 wurden am Rande von Fussballgrossereignissen hilfsbefürftigen Kindern operativ geholfen.Dr. Igor Wetzel, Vorstand von Bigshoe, freut sich über dieses Spende vo Mesut Özil: “Im Namen von Bigshoe, aber auch im Namen der Kinder bedanken wir uns bei Mesut Özil. Dass wir im Herbst wieder in Brasilien operieren können, zeigt die Nachhaltigkeit unseres Projektes, mit dem wir seit 2006 weltweit tätig sind und dank des ehrenamtlichen Engagement einzelner und der Spendenbereitschaft vieler weit mehr als 900 Kinder operieren konnten.”