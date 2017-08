Was für ein Tatort! Inmitten eines großangelegten Systems von Geldwäsche und illegalen Parteispenden müssen die Luzerner Ermittler Reto Flückinger und Liz Richard feststellen, dass sie den Verantwortlichen eines Doppelmords machtlos gegenüberstehen.

Luzerner Tatort überzeugt mit moderner Bildsprache

Dieser Tatort hatte es in sich: Drei Morde, ein millionenschweres Finanzkonstrukt an der Grenze zur Legalität und zwei Kommissare, die diesen Machenschaften völlig machtlos gegenüberstehen. "Wir können ihnen nichts nachweisen", stellte Kommissar Reto Flückinger (Stefan Gubser) am Ende konsterniert fest. Zuvor hatte sich der Kriminalfall, in dem zunächst alles auf einen Mord aus Eifersucht hinzudeuten schien, aufgelöst und den Blick freigegeben auf ein Verbrechen, das durch seine Dimension sowohl die Kommissare, als auch die Zuschauer fassungslos zurückließ. Um geklaute Bankdaten zurückzuholen, waren der deutsche Staatssekretär Demand und die betroffene Schweizer Privatbank nicht davor zurückgeschreckt, drei Menschen ermorden zu lassen. Nachweisen lässt sich jedoch keines der Verbrechen.Die schmierige Arroganz des Schweizer Bankdirektors Werner Sonderer - hervorragend gespielt von Pierre Siegenthaler - ließ den sonst so ruhigen Flückinger verzweifeln. Ausrichten konnte er aber nichts, zu gewieft und zu skrupellos ging der Bankchef gegen den Datendieb Thomas Behrens vor: Zuerst musste Susanne Straub sterben, weil sie sich zufällig in der Wohnung aufhielt, in der Behrens die CD mit den brisanten Daten versteckt hatte. Dann der Mord an Thomas Behrens - perfekt getarnt als Suizid - und zuletzt traf es auch noch einen Mann aus den eigenen Reihen: den Mörder von Susanne Straub.Das Ausmaß an Kalkül und Kaltblütigkeit der Mächtigen spiegelte sich aber nicht nur in den Handlungen wider, sie zeigte sich auch in der Bild- und Tonsprache des Luzerner Tatorts. Elektronische Klänge, treibend wie die Thematik, unterstrichen den Druck, der zu Beginn des Tatorts auf Thomas Behrens lastete. Und am Ende, als die Ärzte vergeblich um das Leben des anonymen Verfolgers kämpften, pulsierte die Musik im Gleichklang mit der Herzdruckmassage und unterstrich die Dramatik der Situation. Denn der Mann, der da auf dem OP-Tisch lag, wäre der Einzige gewesen, der als Zeuge für das Verbrechen hätte gehört werden können. Deswegen musste er sterben, das hat Bankchef Sonderer entschieden. Wer der Krankenpfleger war, der ihm schließlich die tödliche Injektion spritzte, blieb zwar unklar. Fest stand jedoch: Auch er war Teil des verbrecherischen Systems.Alles in allem also ein rundum gelungener Tatort! Die solide Handlung, kombiniert mit der zeitgemäßen Umsetzung und zwei Ermittlern, die der Geschichte den Vortritt ließen, bot eine kurzweilige Unterhaltung mit politischem Hintergrund. So soll ein Tatort sein.