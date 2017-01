Nusplingen Zwei Unfälle wegen Glatteis

Zwei Unfälle wegen Glatteis ereigneten sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 433. Verletzt wurde niemand.

Bei dem ersten Unfall rutsche eine 17-jährige Fahranfängerin bei einer ihren ersten Fahrten, die sie wie vorgeschrieben in Begleitung absolvierte, zwischen Nusplingen und Unterdigisheim in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Fast zeitgleich zu diesem Vorfall landete eine 20-jährige Autofahrerin auf dem Weg von Egesheim nach Nusplingen ebenfalls neben der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen keine der beteiligten Personen verletzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der bei den Unfällen entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.