Winterlingen Winterlinger Steige: Auto prallt gegen Leitplanken

Einen Totalschaden gab es bei einem Unfall an der Winterlinger Steige am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr.

Die Fahrerin eines Kleinwagens war bergaufwärts unterwegs, als sie in einer lang gezogenen Rechtskurve einen Kastenwagen überholen wollte, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, heißt es in einer Polizeimitteilung. Bei dem Überholvorgang kam die 30-Jährige dann jedoch witterungsbedingt ins Schleudern und prallte mehrmals gegen die Leitplanken. Glücklicherweise blieb die Frau bei dem Unfall unverletzt, ihr Fahrzeug wurde aber so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, heißt es in der Mitteilung der Beamten weiter. Der bei dem Unfall entstandenen Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.