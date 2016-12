Meßstetten Weihnachten in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten

Weihnachten in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten

Mit bunt glitzerndem Christbaumschmuck behängte Tannen stehen in vielen Gemeinschaftsräumen der Landesersaufnahmestelle (Lea) für Flüchtlinge in Meßstetten (Zollernalbkreis).

Die Lea Meßstetten in Zahlen

Herkunft : Die Flüchtlinge, die aktuell in der Lea leben, kommen zu einem Drittel aus Syrien, zu einem Drittel aus dem Irak, gefolgt von Somalia, Eritrea, Iran und Afghanistan.

Gebäude : Von zehn Wohngebäuden auf dem ehemaligen Kasernengelände waren Mitte Dezember drei belegt.

Mitarbeiter : Auf dem Gelände der Lea arbeiten rund 260 Mitarbeiter - unter anderem in den Bereichen der Verpflegung, Sicherheit, Betreuung, ärztliche Versorgung und Verwaltung. Bis zu 370 Mitarbeiter waren in Hochphasen beschäftigt. Bewohner übernehmen Aufräum- und Putzarbeiten in der Einrichtung - rund 30 Personen beteiligten sich im Dezember an den Diensten. Pro Stunde erhalten sie 80 Cent Entschädigung.

Ehrenamtliche: Rund 70 Ehrenamtliche engagieren sich regelmäßig in Meßstetten, weitere 50 sind nach Angaben des Ehrenamtskoordinators auf Abruf bereit, mitzuhelfen.

Das Weihnachtsfest ist präsent. Am Donnerstag findet nach Angaben des Lea-Leiters für alle Bewohner eine Weihnachtsfeier statt, zu der ein Posaunenchor, Schul- und Kindergartenkinder in die Lea kommen und Geschenk-Pakete mitbringen. Es wird nach Angaben des Lea-Leiters Herbert Scheffold ein Krippenspiel gezeigt - obwohl die Bewohner überwiegend Moslems sind. „Wer nicht möchte, muss nicht teilnehmen“, sagt Scheffold.Heiligabend wird für die Flüchtlinge - bis auf ein paar wenige - ein normaler Samstag sein, kündigt der Leiter an. Die Sozialbetreuer der Lea haben Gastfamilien organisiert, die interessierte Flüchtlinge zu sich in die Familie holen, um zu zeigen, wie sie Weihnachten feiern. „Wir haben mehr Gastfamilien als Interessenten“, sagt Scheffold.Die Landeserstaufnahmestelle (Lea) in Meßstetten (Zollernalbkreis) ist bei Weitem nicht mehr voll belegt. Einige Zahlen zum aktuellen Betrieb: