Winterlingen Unfall in Winterlingen: 27-Jähriger stirbt bei Frontalkollision

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 27 Jahre alter Mann in Winterlingen (Zollernalbkreis) ums Leben gekommen.

Als eine 21-Jährige am späten Sonntagabend mit ihrem Wagen aus einem Feldweg auf eine Straße fuhr, seien die beiden Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige wurde dabei aus dem Wagen geschleudert. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die 21-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.