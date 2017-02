Bisingen Unbekannte knacken Geldspielautomat in Kneipe

Eine gut gefüllte Geldkassette stahlen Unbekannte beim Aufbruch eines Geldspielautomats in Bisingen.

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Kneipe in der Hauptstraße eingedrungen und haben einen Spielautomaten aufgebrochen. Durch das Fenster der Herrentoilette, das sie aufhebelten, stiegen die Einbrecher in die Gaststätte und wuchteten den Automaten mit Brechwerkzeug auf, teilt die Polizei mit. Nachdem sie die gut gefüllte Geldkassette aus dem Spielgerät genommen hatten, verließen sie den Tatort wieder. Es entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro.