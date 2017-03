Burladingen Unbekannte klauen Ortsschild von Killer

Unbekannte haben über das Wochenende das Ortsschild der Gemeinde Killer gestohlen und im Steinbruch Starzeln liegen lassen.

Zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, zerrten und bogen die Schilderklauer so lange am Gestell der Ortstafel, bis das einbetonierte Rohr abbrach, teilt die Polizei mit. Das Schild fanden Spaziergänger am Sonntagmorgen zwischen dem Friedhof und dem Sportplatz Starzeln, im sogenannten Steinbruch wieder. Das Rohr und der Rahmen blieben bisher verschwunden. Bei dem Vandalismus entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.