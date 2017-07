Zollernalbkreis Überschlag: 27-jähriger Autofahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwer verletzt wurde ein 27-jähriger Autofahrer am Samstagmittag bei einem Unfall auf der B 463 nördlich von Straßberg. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn, und stürzte nach einem Überschlag eine Böschung hinunter. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Der 27-Jährige fuhr von Albstadt in Richtung Straßberg. Am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve fuhr er auf die ansteigende Leitplanke auf und dann über eine Strecke von etwa 20 Metern auf den Planken weiter. Die nachfolgenden Prallschutzelemente drückte er mit seinem Auto auf etwa 25 Meter Länge nieder, überschlug sich danach und fiel die vier Meter tiefe Böschung hinunter. Dabei verletzte er sich sehr schwer. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Da aufgrund eines entsprechenden Hinweises nicht auszuschließen war, dass sich zur Unfallzeit eine eine zweite Person im Auto befand, suchten Feuerwehr und Polizeihubschrauber das Gelände um die Unfallstelle intensiv ab. Erst am Abend konnte nach einem entscheidenden Telefonanruf Entwarnung gegeben werden: der 27-Jährige war definitv alleine unterwegs.