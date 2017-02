Haigerloch Überholmanöver endet glimpflich

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Montag auf der B 463 zwischen Stetten und Owingen sind die Beteiligten mit einem geringen Sachschaden und einem gehörigen Schrecken noch einmal glimpflich davon gekommen.

Gegen 20.45 Uhr setzte eine 21-Jährige, die in Richtung Owingen unterwegs war, im Ausgang einer Kurve zum Überholen eines Lasters an, teilt die Polizei mit. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen. Nur weil der Lasterfahrer sein Gespann abbremste und der entgegenkommende Autofahrer geistesgegenwärtig nach rechts auswich konnte ein heftiger Zusammenstoß verhindert werden. So war es der Überholerin möglich, wieder einzuscheren. Dabei streifte sie den Laster leicht.