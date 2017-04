Hechingen Tumulte bei Fußballspiel in Hechingen

Tumulte bei Fußballspiel in Hechingen

In der Nachspielzeit der Fußball-Partie FC Hechingen gegen den TSV Boll kam es aus bisher unbekanntem Anlass zu tumultartigen Szenen und handgreiflichen Auseinandersetzungen, die den Schiedsrichter dazu veranlassten, das Spiel in der 92. Minute beim Stand von 1:1 abzubrechen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Den bisherigen Hinweisen zufolge, soll es auch tätliche Auseinandersetzungen unter Spielern gegeben haben. Von Kopfnüssen und Tritten gegen den Kopf ist die Rede, weshalb das Polizeirevier Hechingen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet hat, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Nach den Auseinandersetzungen versorgten Rettungskräfte die Verletzten vor Ort. Wieviele Personen verletzt worden sind, steht laut Polizei noch nicht fest.

Um Klarheit in der Sache zu bekommen, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0 74 71/9 88 00. Sollten Fotos gemacht oder Handy-Videos gedreht worden sein, bittet die sachbearbeitende Dienststelle ebenfalls darum, sich entweder zu melden oder beweiskräftige Aufnahmen per Email zu senden an: hechingen.prev@polizei.bwl.de.