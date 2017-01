vor 36 Minuten SK Exklusiv Bad Urach Tourismus: Übernachtungszahlen auf der Schwäbischen Alb verbessern sich 2016 weiter

Nachdem bereits in den vergangen Jahren die Ankunfts- und Übernachtungszahlen auf der Schwäbischen Alb stetig zulegten, setzte sich diese positive Entwicklung des Tourismus auch 2016 fort. Von Januar bis Oktober 2016 konnte mit über 3,8 Millionen Übernachtungen so ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnet werden, heißt es in einer Mitteilung des Schwäbische Alb Tourismusverbands anlässlich der CMT in Stuttgart.