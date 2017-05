Winterlingen Tödlicher Verkehrsunfall im Zollernalbkreis

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 11:45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Veringendorf und Winterlingen ein 35-Jähriger aus einer Gemeinde im Zollernalbkreis ums Leben gekommen.Der Fahrzeugführer befuhr die Kreisstraße von Winterlingen nach Veringendorf. In einer scharfen Rechtskurve fuhr der Audi-Fahrer geradeaus und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.