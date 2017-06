Zollernalbkreis Selbsthilfegruppe "Das Zahnrad" gründet sich

Im Zollernalbkreis wurde eine neue Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, die sich unter dem Namen "Das Zahnrad" für pflegende Angehörige stark macht. Initiiert wurde die Gruppe von Friederike Eibach. Die Gründungseröffnung ist am 21. Juni 2017 um 20 Uhr im Madertal 1 in Haigerloch vorgesehen und erreicht werden sollten mit der Gruppe auch möglichst viele Leute außerhalb des Zollernalbkreises, sagt Eibach.

"Unsere Arbeit bezieht sich nicht nur auf die Angehörigen die Pflege zu Hause machen, sondern auch auf die die menschliche und psychische Pflege." Es gehe um Erwachsene wie Kinder und Jugendliche. "Es ist völlig egal, welches Krankheitsbild bei den Angehörigen zu pflegen ist. Es geht auch um die Angehörigen, deren Verwandte unter Traumen, einem chronischen Schmerzsyndrom, Depressionen, Demenz oder Parkinson litten. Aber auch Menschen mit Handicaps durch Unfall, Schlaganfall oder Gen-Defekte würden nicht ausgeschlossen. "Wir als Gruppe möchten gerne aufrütteln und etwas bewirken", sagt sie.

Ihr Großprojekt für 2017 sei es, die großen Firmen im Zollernalbkreis an einen Tisch zu bekommen und mit ihnen ein Konzept zu erarbeiten, das Pflege zuhause mit Arbeit kombinierbar ist. "Wir haben schon feste Zusagen von Trigema, Imnauer Fürstenquelle und Wohn Schick sowie Theben und Pezet", sagt Eibach. Und zum Programm: "Wir wollen nicht nur reden, sondern wirklich Hoffnung geben und die Zahnräder zum Laufen bringen. Es wird jeden Monat ein Event geben, wo ein Thema behandelt wird."

Sie selbst habe die Selbsthilfegruppe deswegen gegründet, da sie in meinem Beruf auch schon gemerkt habe, dass Angehörige völlig in der Luft hängen und teilweise überfordert sind. Zudem hätten sie die Leute persönlich angesprochen, ob sie wüsste, wo sie sich hinwenden könnten und schließlich sei sie selbst betroffene Angehörige. Sie habe eine Tochter mit einem sehr seltenes Gen-Defekt mit dem Namen "Pitt-Hopkins-Syndrom", wovon es nur etwa 190 Kinder in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebe.

"Freunde von mir helfen mir, beim Aufbau der Selbsthilfegruppe und unterstützen mich. Wir möchten die Gründungseröffnung auch live Streamen auf Facebook und Instagram."

"Als uns vor neun Jahren gesagt wurde, dass wir ein schwerst behindertes Kind haben, standen wir vor einem riesigen Berg an Aufgaben", erinnert sie sich. "Wo wende ich mich ihn, wer hilft mir Formulare auszufüllen, wer hört mir zu, wer versteht mich", seien Fragen unter vielen anderen mehr gewesen. Und obwohl sie selbst im medizinischen Bereich tätig ist, habe sie total in der Luft gehangen. "Und so geht es sehr vielen Angehörigen", ist sie sich sicher. Nach der Geburt eines Sohnes sei bei ihr die Idee zu der Selbsthilfegruppe gereift, da ihr das Arbeiten nicht mehr möglich war. "Nach vielen Gesprächen mit dem Landrat, Inklusions- und Behindertenbeauftragen wurde immer mehr aus der Idee einer Selbsthilfegruppe."

Kontakt und Programm

Die Selbsthilfegruppe hat ihre Räume in Haigerloch. "Der Austausch ist das Wichtigste", sagt Friederike Eibach, Gründerin der Selbsthilfegruppe "Das Zahnrad". Bei einmal pro Monat stattfindenden Treffen sollten Informationen ausgetauscht werden. Es sollte auch gezeigt werden, dass es für Angehörige wichtig ist, es sich gut gehen zulassen. Genauso soll es um Hilfsmittel und anderes gehen. Interessierte an der Gruppe können mit Friederike Eibach Kontakt aufnehmen unter Telefon 01 51/61 99 07 94. (mos)