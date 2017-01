Haigerloch-Stetten Salzbergwerk: Lasterfahrer starb an Herzattacke

Salzbergwerk: Lasterfahrer starb an Herzattacke

Der am vergangenen Montag im Salzbergwerk Stetten leblos aufgefundene 57-jährige Lastwagenfahrer ist nach einer Herzattacke von seinem Laster gestürzt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitt der Mann, während er seine frische Salzladung mit einer Plane abdeckte, einen Herzinfarkt und fiel bereits leblos von seinem Lastwagen, heißt es in einer Polizeimeldung. Deswegen schlug der Kopf des Mannes unkontrolliert und heftig auf dem Boden auf, was zu der schweren Kopfverletzung führte, teilen die Beamten weiter mit. Wie berichtet, verstarb der 57-Jährige noch während der Reanimationsmaßnahmen im Zollernalbklinikum in Balingen.