Zollernalbkreis Radfahrer prallt gegen Hund

Am Dienstag ist auf dem Verbindungsweg zwischen Tieringen und Obernheim ein Hund vor ein Fahrrad gelaufen. Der 73-jährige Biker kam nicht mehr aus den Klickpedalen und stürzte schwer.

Per Helikopter musste der Radler ins Krankenhaus geflogen werden. Zu dem Unfall war es wie folgt gekommen: Um 10.15 Uhr spazierte der 58-jährige Hundehalter mit seinem Tier in Richtung Obernheim. Der Schäferhund lief vor seinem Herrchen frei am rechten Fahrbahnrand, teilt die Polizei mit. Nach der Motocross-Strecke trafen Hund und Radfahrer aufeinander. Der Hundebesitzer hörte hinter sich Geräusche und pfiff seinen Vierbeiner zurück. Im selben Moment fuhr ein Fahrrad in Schrittgeschwindigkeit an ihm vorbei. Auf den Pfiff hin drehte sich der Hund um und stand damit direkt vor dem Fahrrad, teilen die Beamten mit.