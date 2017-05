Messtetten Polizeipostenleiter: "Die Sicherheitslage in Meßstetten ist gut"

Harald Fritz, Leiter des Polizeiposten Meßstetten, informierte den Gemeinderat über aktuelle Entwicklungen.

Die Sicherheitslage in Meßstetten und seinen Stadtteilen ist aus polizeilicher Sicht nach wie vor gut. Wie Harald Fritz, der Leiter des örtlichen Polizeipostens, am Freitag vor dem Gemeinderat mitteilte, ist die Zahl der Straftaten gegenüber 2015 im vergangenen Jahr von 874 auf 751 gesunken. Gleichzeitig erhöhte sich die Aufklärungsquote deutlich von 35,2 auf 45,3 Prozent gestiegen. Allerdings sah die statistische Lage vor der Eröffnung der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Ende 2014 noch deutlich anders aus. Im Gesamtjahr 2014 wurden 232 Straftaten bei einer Aufklärungsquote von 61,6 Prozent verzeichnet. Sind die Bewohner der LEA also der Grund für die erhöhte Kriminalität? Dieser Auslegung der Statistik widersprach der Polizeichef kategorisch. Das hat zwei Gründe. Zum einen erhöhte sich durch die Asylbewerber die Gesamtzahl der Bevölkerung. Schon das bedinge eine Erhöhung der Straftatenzahl. Zum anderen werden viele Taten innerhalb der LEA begangen, "von denen", so Fritz, "die Bewohner in Meßstetten überhaupt nichts mitbekommen". Gegenüber 2015 erhöhte sich die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten von 153 auf 196.

In der LEA gibt es noch eine mit drei Beamten besetzte Polizeidienststelle. Fritz: "Viele Vorfälle werden deshalb angezeigt, weil die Polizei vor Ort ist." Öfters sei es der Fall, dass sich die Kontrahenten schon wieder versöhnt hätten, während die Fahnder noch ermittelten. Dazu kommt ein Faktor, der schon in der Sicherheitsbilanz für 2015 eine Rolle gespielt hatte – die Supermärkte sind in Sachen Ladendiebstahl anzeigefreudiger geworden. so Früher sei die im Regal aufgefundene und ihres Inhalts beraubte Schachtel unter "Inventurverlust" verbucht worden, schilderte der Polizeichef, dass bei solchen Delikten inzwischen Strafantrag gestellt werde. Der Polizeichef stellte klar, dass die sicherheitstechnische Lage in der Meßstetter LEA überhaupt nicht mit der Situation der Erstaufnahmeeinrichtungen in Donaueschingen oder Sigmaringen zu vergleichen sei. Das liege hauptsächlich daran, dass die Angehörigen gewisser Nationen, Fritz nannte keine Namen, aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Land überhaupt nicht in Meßstetten ankommen würden. Erst in letzter Zeit kämen Leute aus diesen problematischen Ländern in der Meßstetter Einrichtung an. Derzeit würden, so Fritz, in der LEA verstärkt aber verstärkt Flüchtlinge aus der Türkei registriert. Fritz: "Das sind aber nicht die Leute, über die wir uns Sorgen machen."

Zwischen den dramatischen Darstellungen der Sicherheitslage in manchen Stellungnahmen in den sozialen Medien und den vor Ort gemachten realen Erfahrungen sieht der selbst in Meßstetten wohnende Polizist einen sehr deutlichen Unterschied. Die Bürger in Meßstetten fühlten sich, so der Eindruck des Dienststellenleiters sicher und aus den Reihen der Ratsmitglieder wurde dieser Eindruck bestätigt.