Zollernalbkreis Polizei sucht dunkelblauen BMW Kombi nach Fahrerflucht

Nach einem Überholmanöver am Sonntagnachmittag auf der L 433 zwischen Albstadt und Meßstetten ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht.

Gesucht wird der Fahrer eines dunkelblauen BMW Kombi, teilen die Beamten mit. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine Dreierkolonne in Richtung Meßstetten. Nach einer Rechtskurve setzte der Fahrer des hinteren Autos zum Überholen an. Als er auf Höhe seines Vordermannes war, scherte der mit seinem BMW plötzlich aus. Um eine Kollision zu vermeiden, blieb dem Überholer nichts anderes übrig, als stark abzubremsen und seinen Wagen nach links auf den Grünstreifen zu ziehen. Dabei streifte er mit seinem Außenspiegel einen Leitpfosten. Der BMW-Fahrer scherte so knapp vor dem Überholten wieder ein, dass dieser abrupt abbremsen musste. Der gesuchte BMW soll ein BL-Kennzeichen haben und unter dem oberen Bremslicht soll sich ein neongelber Aufkleber mit der Aufschrift "Feuerwehr" befinden. Die Beamten erbeten Hinweise unter Telefon 0 74 32/95 50.