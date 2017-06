Hechingen Nach Todesschuss in Hechingen: Prozess gegen mutmaßliche Täter gestartet

Nach einem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen in Hechingen (Zollernalbkreis) hat am Donnerstag der Prozess gegen drei Männer vor dem dortigen Landgericht begonnen.

Zwei Angeklagten im Alter von 20 Jahren und 22 Jahren wird versuchter Mord in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung und Drogenhandel vorgeworfen. Dem dritten Angeklagten im Alter von 36 Jahren wird lediglich Drogenhandel vorgeworfen. Die beiden jüngeren Angeklagten sollen einen 22-Jährigen Anfang Dezember mit nur einem Schuss aus einem Auto heraus getötet haben.Hintergrund war ein Streit der mutmaßlichen Täter mit dem Begleiter des späteren Opfers um Geld aus Drogengeschäften, wie es in der Anklage hieß. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dieser Begleiter erschossen werden sollte und der Schuss auf tragische Art daneben ging.Rund 20 Familienangehörige des Opfers saßen zum am ersten Verhandlungstag im Gerichtssaal - sie trugen schwarze T-Shirts mit einem Bild des Getöteten. Bis zu 67 Zeugen und sechs Sachverständige könnten in dem Prozess gehört werden, der bis 27. September terminiert ist (Az.: 1 KLs 24 Js 9846/16 jug.).