Meßstetten Meßstetten hat 24 Millionen Euro auf dem Rücklagenkonto

Gemeinderat verabschiedet einstimmig den Haushalt für 2017, der ein Volumen von 33,8 Millionen Euro hat.

"Während in Berlin darüber gestritten wird, ob die Überschüsse für Schuldenabbau oder Wahlgeschenke verwendet wird, haben wir in Meßstetten die Möglichkeit, über die Verwendung unserer Überschüsse zum Wohle der Stadt zu beraten." Diese Feststellung von Tarzisius Eichenlaubs, dem Sprecher der Freien-Wähler-Fraktion, brachte die Finanzlage der Heuberg-Stadt auf den Punkt. Die 10 000-Einwohner-Kommune ist nicht nur schuldenfrei, sondern verfügt über knapp 24 Millionen Euro auf dem Rücklagenkonto. 2017 sollen 2,4 Millionen Euro entnommen werden. Die Räte billigten das Zahlenwerk von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 33,8 Millionen Euro ohne Gegenstimmen.

Die hervorragenden finanziellen Rahmenbedingungen spiegelten sich in den Haushaltsreden der vier Gemeinderatsfraktionen wieder. Bürgermeister Frank Schroft machte erneut klar, dass sich die Kommune keineswegs als Sparclub mit dem Ziel einer immer größeren Rücklage verstehe. In den kommenden Jahren stünden kostenintensive Projekte an, für die das Geld gebraucht werde. Allerdings waren sich alle Redner einig, dass die Rücklagen nur mit Umsicht angetastet werden sollen. Neben klassischen Tief- und Hochbaumaßnahmen soll 2017 und in den Folgejahren auch in die strukturelle Entwicklung, beispielsweise in die Stadtentwicklung, investiert werden.

Diesen Punkt fokussierte Elke Beuttler für die CDU. Sie hält kommunale Anreize für notwendig, um Ärzten die Praxiseröffnung in Meßstetten interessant zu machen. Die Sanierung der Dorfkerne in den Stadtteilen sowie die Aufwertung des Innenbereichs der Kernstadt haben für die Christdemokraten Priorität. Für die U.L.M.-Fraktion, die aus den Eheleuten Francisco und Doris Vivas besteht, ist die Steigerung der Attraktivität der Stadt ebenfalls ein vorrangiger Punkt. Oliver Renschler billigte für die Bürgerliste den geplanten Griff in den Rücklagenbestand. Der Zinsertrag sei geringer als die Inflationsrate. Deshalb seien die kommunalen Investitionen ein Mittel, den Kaufkraftverlust zu begrenzen.