Meßstetten Meßstetten-Oberdigisheim: Unfall fordert drei Verletzte

Auf schneebedeckter Fahrbahn kam es am Dienstagabend zwischen Obernheim und Oberdigisheim zu einem Unfall. Auslöser war zu schnelles Fahren.

Laut Polizei, kam ein 21-Jähriger wegen seiner zu schnellen Fahrweise in Höhe des Oberdigisheimer Stausees auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß. Feuerwehren aus Meßstetten und Tieringen rückten an, um die Tür des so erfassten Autos zu öffnen. Die 44-jährige Beifahrerin und ein 17 Jahre alter Mitfahrer des in den Unfall verwickelten Autos kamen so auch der 21-Jährige ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro. Die Kreisstraße war zeitweise gesperrt.