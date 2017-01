Ein Lastwagen hat in Burladingen (Zollernalbkreis) den Schmuck für die anstehende Fastnacht erfasst und einen Schaden von 60 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 51 Jahre alte Fahrer den Ladearm des Fahrzeugs am Dienstag nicht richtig eingefahren.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 51 Jahre alte Fahrer den Ladearm des Fahrzeugs am Dienstag nicht richtig eingefahren. So fuhr er unter sogenannten Fasnetsbändeln hindurch, die an Straßenlaternen befestigt waren. Die Bänder der Narrenzunft «Schnägäg Gauselfingen» hatten laut Polizei jedoch «eine beachtliche Qualität»: Sie gingen nämlich nicht kaputt, sondern rissen die Laternen mit, an denen sie hingen. Der Fahrer merkte das allerdings erst, als schon 16 Laternen umgeknickt waren. Der Schaden wird auf 60 000 Euro geschätzt.